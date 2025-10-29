Puntadas de solidaridad en Sopela por los niños con cáncer Vecinos, comercios y hosteleros del municipio celebran este domingo una fiesta para recaudar fondos para la asociación La Cuadri del Hospi

Johana Gil Sopela Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:11 Comenta Compartir

La plaza del Ayuntamiento de Sopela se llenará este domingo de color, agujas, telas y colaboración con la celebración de la primera 'Fiesta Cosida Solidaria', un evento que nace para apoyar la labor de La Cuadri del Hospi, una asociación de padres y madres que acompaña a niños con enfermedades oncológicas. Hoy cinco familias integran esta agrupación que desde hace diez años trabajan por la humanización, socialización e investigación del cáncer infantil, así como concienciar sobre la donación de médula ósea.

Más de una treintena de comercios, empresas y establecimientos de hostelería han querido sumarse a esta cita. «Queríamos que todo el pueblo pudiera participar, que cada puntada sirviera para ayudar», explica Auria Diharce, una de las voluntarias y organizadoras por parte de Isla Mosquito. Este taller de costura sopeloztarra, junto a la asociación Txinxosta –y el patrocinio de Alfa– han hecho realidad este acto inspirados en Laia, una niña de 2 años, cuya madre participa en las sesiones creativas del espacio y ha comprobado de primera mano el apoyo de La Cuadri para atravesar el proceso médico.

La jornada arrancará a las 11.00 horas con una programación para todas las edades. El plato fuerte será cuando los voluntarios pongan en funcionamiento media docena de máquinas de coser de manera simultánea y creen productos auténticos frente a todos los asistentes. Carteras, llaveros, coleteros y otros artículos se venderán en el momento, con el objetivo de recaudar fondos para el colectivo y visibilizar la importancia de «tejer comunidad».

Las actividades incluyen talleres de ganchillo, tarjetas navideñas, pintacaras y la creación de chapas, además de castillos hinchables y un pintxo solidario a las 12.30 horas. Unos 15 bares del municipio han querido poner su granito de arena con la preparación de los bocadillos. Además se llevará a cabo un sorteo con premios donados por los negocios locales, que también se vuelcan con esta iniciativa.

La Cuadri también ha contado con la implicación de los alumnos y familias de los centros educativos Ander Deuna e Iberre, que han donado el material textil para producir las piezas. Los organizadores confían en que esta sea la primera de muchas fiestas solidarias en la localidad con este propósito.

Temas

Sopela

Cáncer