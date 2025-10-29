Puntadas de solidaridad en Sopela por los niños con cáncer
Vecinos, comercios y hosteleros del municipio celebran este domingo una fiesta para recaudar fondos para la asociación La Cuadri del Hospi
Sopela
Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:11
La plaza del Ayuntamiento de Sopela se llenará este domingo de color, agujas, telas y colaboración con la celebración de la primera 'Fiesta Cosida Solidaria', un evento que nace para apoyar la labor de La Cuadri del Hospi, una asociación de padres y madres que acompaña a niños con enfermedades oncológicas. Hoy cinco familias integran esta agrupación que desde hace diez años trabajan por la humanización, socialización e investigación del cáncer infantil, así como concienciar sobre la donación de médula ósea.
Más de una treintena de comercios, empresas y establecimientos de hostelería han querido sumarse a esta cita. «Queríamos que todo el pueblo pudiera participar, que cada puntada sirviera para ayudar», explica Auria Diharce, una de las voluntarias y organizadoras por parte de Isla Mosquito. Este taller de costura sopeloztarra, junto a la asociación Txinxosta –y el patrocinio de Alfa– han hecho realidad este acto inspirados en Laia, una niña de 2 años, cuya madre participa en las sesiones creativas del espacio y ha comprobado de primera mano el apoyo de La Cuadri para atravesar el proceso médico.
La jornada arrancará a las 11.00 horas con una programación para todas las edades. El plato fuerte será cuando los voluntarios pongan en funcionamiento media docena de máquinas de coser de manera simultánea y creen productos auténticos frente a todos los asistentes. Carteras, llaveros, coleteros y otros artículos se venderán en el momento, con el objetivo de recaudar fondos para el colectivo y visibilizar la importancia de «tejer comunidad».
Las actividades incluyen talleres de ganchillo, tarjetas navideñas, pintacaras y la creación de chapas, además de castillos hinchables y un pintxo solidario a las 12.30 horas. Unos 15 bares del municipio han querido poner su granito de arena con la preparación de los bocadillos. Además se llevará a cabo un sorteo con premios donados por los negocios locales, que también se vuelcan con esta iniciativa.
La Cuadri también ha contado con la implicación de los alumnos y familias de los centros educativos Ander Deuna e Iberre, que han donado el material textil para producir las piezas. Los organizadores confían en que esta sea la primera de muchas fiestas solidarias en la localidad con este propósito.