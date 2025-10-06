Punta Begoña repite como centro divulgador de las Jornadas de Patrimonio Recorridos toponímicos, por monumentos, así como visitas guiadas y talleres 3D completarán la programación a lo largo de todo octubre

Leire Pérez Getxo Lunes, 6 de octubre 2025, 16:56

Con octubre regresa la celebración de las Jornadas Europeas de Patrimonio y, en Getxo, las galerías de Punta Begoña serán el epicentro de la actividad cultural. Por segundo año consecutivo volverá a acoger entrevistas, actuaciones y relatos culturales. Serán los viernes cuando con la magia de la radio como telón de fondo, tendrá lugar un recorrido arquitectónico y una visita teatralizada en la que un actor interpretará al difunto Horacio Etxevarrieta, promotor de la construcción. La historia, la literatura, los viajes, la gastronomía y el deporte se harán con el lugar bajo la batuta del periodista Agustín Herranz.

Además, habrá más actividades en otros enclaves de Getxo. El sábado la asociación vasca de Patrimonio Industrial organizará una visita a los malacates dentro de una jornada en la que se divulgará el saneamiento de 1900. El 17 de octubre tendrá lugar el taller de impresión 3D 'representación del patrimonio arquitectónico' en el Elkartegi. La plazas son limitadas. Dos días después se organizará un recorrido guiado por los cuatro monumentos Patrimonio de la Humanidad.

El 9, 20 y 22 será el turno de los recorridos toponímicos y durante todo el mes se celebrarán varias visitas guiadas que se podrán consultar en la web municipal. «El objetivo de estas jornadas es poner en valor y visibilizar el patrimonio local. Desde el Ayuntamiento queremos seguir impulsando y apoyando este tipo de iniciativas, ya que nos ayudan a cuidar y poner en valor nuestra identidad. Abrirla a toda la ciudadanía», ha resumido el concejal de Turismo, Juanma González.

En la facultad de Bellas Artes del campus de Leioa el 23 de octubre se ofrecerá una visita guiada para aprender a restaurar. En Plentzia, el día 18 se organizará una excursión por los edificios civiles y eclesiásticos más emblemáticos del municipio. Y en Berango el cinturón de hierro será el protagonista. Por un lado, habrá una exposición fotográfica durante todo el mes de octubre en el museo memorrial.No es necesario realizar reserva previa.

