El Puerto Deportivo de Getxo ofrece una imagen de abandono desde hace meses, que ha llevado al cierre de la mayoría de negocios. L. A. Gómez

El Puerto Deportivo votará en diez días si cesa al gerente por la reforma fallida

El PNV de Getxo, que tiene mayoría en el organismo, estudia apoyar el cese del director, que la oposición y el PSE reclaman como «principal responsable»

L. Pérez

Martes, 2 de diciembre 2025, 00:50

Comenta

El fiasco del plan de regeneración del Puerto Deportivo de Getxo puede cobrarse el próximo 12 de diciembre una primera pieza, la del gerente de ... la sociedad que gestiona las instalaciones y que reúne al Ayuntamiento -propietario del 67% de las acciones- y al Gobierno vasco. En el consejo que está previsto ese día se someterá a votación el cese del alto cargo, Álvaro Cerezo, a quien desde la oposición consideran responsable de la «nefasta gestión» que ha terminado con al menos un año perdido en la recuperación de este espacio de ocio.

