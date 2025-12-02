El Puerto Deportivo votará en diez días si cesa al gerente por la reforma fallida

El fiasco del plan de regeneración del Puerto Deportivo de Getxo puede cobrarse el próximo 12 de diciembre una primera pieza, la del gerente de ... la sociedad que gestiona las instalaciones y que reúne al Ayuntamiento -propietario del 67% de las acciones- y al Gobierno vasco. En el consejo que está previsto ese día se someterá a votación el cese del alto cargo, Álvaro Cerezo, a quien desde la oposición consideran responsable de la «nefasta gestión» que ha terminado con al menos un año perdido en la recuperación de este espacio de ocio.

Como ha venido informando EL CORREO, en apenas unos días se hará efectiva la renuncia de la empresa a la que esta sociedad había encargado por concurso la regeneración de la zona. Un contrato a través del que podían hacerse cargo de su explotación a cambio de un compromiso de invertir hasta 21 millones de euros en su mejora. Después de una serie de vicisitudes, entre ellas la polémica por impulsar un hotel en el muelle, la UTE formada por las empresas Abra Moyua y Bycam renunciaron en octubre. Hasta ese momento, apenas se había invertido nada en la zona.

Para la oposición, Cerezo es el «culpable» de que cuatro años después del concurso que buscaba revitalizar la zona «no se haya hecho nada». EH Bildu, PP, y también el socio minoritario del PNV en el gobierno local, el PSE, han solicitado una «auditoría externa independiente técnica y jurídica sobre la sociedad». Por su parte, la presidenta y alcaldesa de Getxo, Amaia Agirre, quiere que sean los consejeros de la sociedad -donde el PNV tiene mayoría al controlar a 5 de los 8 representantes- los que «examinen y valoren la gestión llevada a cabo por el director». Fuentes del equipo de gobierno han asegurado a EL CORREO que los votos jeltzales «podrían ser favorables» al cese, aunque hasta el último momento no estará clara la decisión.

La gestión del Puerto Deportivo se ha convertido en motivo de enfrentamiento entre los dos partidos que gobiernan Getxo. Los socialistas acusan a los peneuvistas de «oscurantismo» y de no facilitarles información. La portavoz del PSE, Carmen Díaz, criticó en una entrevista en este periódico que «había una responsabilidad política en el fiasco», en referencia al PNV.

Agirre ya intentó en el último consejo de administración de octubre poner encima de la mesa el cese. Pero en este caso los nacionalistas defendían la gestión realizada hasta ese momento y, de acuerdo a algunas fuentes, «querían blindar» a Cerezo. El punto no se llegó a tratar porque no hubo unanimidad. Así lo denunciaron PP y EH Bildu, quienes interpretaron el movimiento de los nacionalistas como una maniobra para asegurarlo en el cargo y «cercenar el debate». Ahora, dos meses después han crecido las voces discrepantes con la gestión del Puerto Deportivo dentro del gobierno local y también los«rumores sobre un cese» impulsado por los propios nacionalistas.

Presupuesto deficitario

Sin una concesionaria que se haga cargo de la revitalización y hasta que la Autoridad Portuaria presente qué quiere hacer en el Puerto Deportivo, la sociedad pública, y por extensión el Ayuntamiento de Getxo, será la encargada de la gestión. Deberá cobrar los alquileres de los amarres y los locales, pero además deberá subrogar a los trabajadores del puerto: nueve personas, cuatro en administración y cinco en marinería.

El presupuesto que presentará la sociedad será de 2,2 millones de euros, 178.200 euros más de los ingresos y el saldo negativo se cubrirá con cargo a tesorería. Más de 700.000 euros serán salarios y costes sociales. Para la oposición «no se han dado suficientes explicaciones de cómo se explotará la zona portuaria».