PSE y PP de Getxo se unen para impedir el rescate del bar municipal que acumula una deuda de 600.000 euros

Veinticuatro horas después de que el PSE, socio minoritario del PNV en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Getxo, saliera en tromba para advertir ... de que su compañero de legislatura ponía en riesgo el cobro de «casi 600.000 euros» de deuda de una concesionaria municipal, los socialistas han hecho valer su posición. Paradójicamente, han sumado sus votos a los del PP, principal partido de la oposición, y han bloqueado las intenciones del PNV de subrogar la gestión del bar municipal 'La Terraza' a una segunda empresa que iba a hacerse cargo del servicio, pero asumía únicamente la mitad de los impagos. El local municipal hotelero está ubicado en la playa de Ereaga y la concesionaria ganó la licitación en 2018 por casi 20.000 euros al mes, pero a mediados de 2021 comenzó a dejar de pagar el 'alquiler' y arrastra a día de hoy una deuda al Ayuntamiento de casi 600.000 euros.

Los socialistas ya habían anunciado que no estaban por la labor de dar carta blanca a su socio de gobierno, con el que cada vez tiene más discrepancias y al que acusan de no facilitarle información en asuntos tan escabrosos como el derribo del palacete protegido y el fiasco del Puerto Deportivo. Hoy se ha vuelto a elevar el tono y la portavoz Carmen Díaz, ha lamentado que le preocupa «la imagen de posible trato de favor hacia una empresa que presentó un canon desmesurado, casi cuatro veces la concesión». «¿Hacemos lo mismo con el resto de concesiones públicas?«, ha preguntado la socialista que ha vuelto a poner encima de la mesa que la operación no garantizaba el cobro de los impagos en un futuro.

Ante esta tesitura, el PNV ha decidido en el último momento, y de forma surrealista, no respaldar su propia propuesta y abstenerse. Según ha justificado la responsable de Contratación, Zaloa Campillo, «mantenemos dudas respecto a la suficiencia de la documentación técnica aportada, aunque la solicitud cumple formalmente todos los requisitos».

Las críticas tampoco han sido menores por parte de los partidos de la oposición. El PP ha situado al PNV en el «lado oscuro». «Se mueve bien entre bambalinas y ha alcanzado acuerdos por detrás fuera del pleno, lo ha hecho con el Puerto Deportivo, con el palacete y ahora esto. No nos gusta esta forma de actuar. Habéis tapado la deuda, luego nos presentásteis una multa irrisoria de 1.000 euros y estamos esperando al pliego para saber si se puede rescindir el contrato», explicó Eduardo Andrade. El popular pidió que se vaya a los «tribunales» para reclamar la deuda porque «no puede ser que las empresas se vayan de este pueblo así, dejando este cañón porque nadie va a pagar nada».

«De película de serie B»

«Es vergonzosa la acción de este equipo de gobierno, el PNV no vigila los contratos, esconde información y genera situaciones dignas de una película de serie B», ha apuntado por el EH Bildu, Ibon Rodríguez. El soberanista ha preguntado por «¿qué tipo de seriedad tiene este gobierno que presenta un punto para su aprobación, el PNV se abstiene y el PSE vota no?, estaría bien que dijeran quién gobierna en Getxo porque las consecuencias de esta pésima gestión la pagamos todos».

Así las cosas, de momento se mantendrá la empresa actual hasta que se presente una nueva propuesta de cesión que tenga más garantías y sea apoyada por el pleno o el Ayuntamiento decidirá si rescinde el contrato. El área de Hacienda permitió en junio de 2024 fraccionar parte de la deuda de los casi 600.000 euros, un 'bloque' de 306.000 euros para que la empresa pudiera ir pagando en cuotas hasta 2028 y poder seguir así con la concesión, pero siguió sumando deudas por valor de otros 281.000 euros en concepto de canones no pagados.

Los jeltzales, a propuesta de la concesionaria, sugerían que una segunda empresa se hiciera cargo del negocio. Y aquí viene la nueva arista. El PNV únicamente obligaba a pagar los 281.000 euros de deuda que están en vía ejecutiva de cobro a la futura concesionaria. El resto del descubierto «se perderá», según han recriminado los socialistas.

A pesar de lo abultado de la cuantía y de llevar cuatro años sin pagar, el Ayuntamiento no ha iniciado hasta el mes pasado un primer expediente sancionador que se ha saldado con una multa de 1.000 euros, lo que ha acarreado críticas de la oposición.