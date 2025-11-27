El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El actual concesionario del bar municipal 'La Terraza' ganó el concurso en 2018 por un canon de casi 20.000 euros al mes E. C.

PSE y PP de Getxo se unen para impedir el rescate del bar municipal que acumula una deuda de 600.000 euros

Los nacionalistas no han respaldado en el último momento la subroga al carecer de apoyos y Bildu les acusa de «poca seriedad» y pregunta «¿quién gobierna?»

Leire Pérez

Leire Pérez

Getxo

Jueves, 27 de noviembre 2025, 15:37

Comenta

Veinticuatro horas después de que el PSE, socio minoritario del PNV en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Getxo, saliera en tromba para advertir ... de que su compañero de legislatura ponía en riesgo el cobro de «casi 600.000 euros» de deuda de una concesionaria municipal, los socialistas han hecho valer su posición. Paradójicamente, han sumado sus votos a los del PP, principal partido de la oposición, y han bloqueado las intenciones del PNV de subrogar la gestión del bar municipal 'La Terraza' a una segunda empresa que iba a hacerse cargo del servicio, pero asumía únicamente la mitad de los impagos. El local municipal hotelero está ubicado en la playa de Ereaga y la concesionaria ganó la licitación en 2018 por casi 20.000 euros al mes, pero a mediados de 2021 comenzó a dejar de pagar el 'alquiler' y arrastra a día de hoy una deuda al Ayuntamiento de casi 600.000 euros.

