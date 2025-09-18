PSE y PP exigen que el hotel del Puerto de Getxo «no sea una aberración» para apoyarlo

La construcción de un hotel en el Puerto Deportivo de Getxo que podría alcanzar las 190 habitaciones y los 26 metros de altura (entre 6 ... y 8 plantas), solo tiene un respaldo claro en el Ayuntamiento: el del PNV, que ostenta la Alcaldía. Ni siquiera su socio de gobierno lo ve claro. Tampoco el PP, y mucho menos EH Bildu y Podemos, que están radicalmente en contra. La 'mole' que sería necesaria para impulsar Getxo como centro neurálgico del crucerismo en el norte despierta recelos hasta en quienes están dispuestos a apoyar este plan.

Así ha quedado en evidencia en la comisión municipal de Urbanismo de este jueves. Los socialistas, que cogobiernan junto al PNV, han revelado que saben poco sobre esta actuación clave para el municipio. Así que quieren conocer «más detalles» de un proyecto que «no se ha consensuado con nosotros dentro del gobierno», ha desvelado la vicealcaldesa, Carmen Díaz. El PP, principal partido de la oposición, pero en el que se apoya el gobierno para los asuntos más importantes, tampoco lo tiene claro: estaría «de acuerdo con un hotel sostenible y no con una aberración de 8 pisos», manifestan.

Ambos partidos políticos han mostrado su postura después de que la alcaldesa Amaia Agirre saliese por la mañana en defensa de la actuación. «Getxo necesita reforzar su capacidad alojativa para seguir creciendo como destino turístico y como municipio atractivo para la inversión y el empleo. Este proyecto puede ser una oportunidad para avanzar en esa dirección, siempre desde el respeto a los procedimientos y analizando con rigor cada detalle de la propuesta», ha apuntado.

La alcaldesa ha recordado que «el plan de legislatura recoge la necesidad de incrementar la capacidad de alojamientos». Incluso ha revelado que «hace dos años la Autoridad Portuaria trasladó su intención de posibilitar dicha construcción». En abril de 2023 la sociedad pública formada por el Ayuntamiento de Getxo y el Gobierno vasco adjudicaron la reforma del Puerto Deportivo por 21 millones de euros a la UTE formada por Abra Moyua y Bycam, a cambio de que pudieran explotar negocios en la zona. Entre ellos no se recogía de forma expresa un hotel. La ley de Puertos no lo permitía, aunque varias licitadoras ya lo propusieron. Ahora tampoco se puede. Pero eso se quietre cambiar. La Autoridad Portuaria, con el visto bueno de la sociedad pública que gestiona los pantalanes, ha iniciado la modificación del plan portuario alegando razones de «interés general» para que ese hotel sea ahora posible.

Retraso

El PNV ha aclarado públicamente su postura después de que por la mañana EH Bildu y Elkarrekin Podemos preguntasen por una construcción que estaba pasando desapercibida, pero que será la piedra angular de la renovación del Puerto Deportivo. En un primer momento, los jeltzales remitieron a la oposición a pedir explicaciones en el consejo de administración de la sociedad pública -donde Podemos, por ejemplo, no tiene representación y que preside la alcaldesa, Amaia Agirre-.

El representante de EH Bildu ya había preguntado en marzo si se iba a construir un hotel, pero entonces el gerente aseguró que «no había una petición» en este sentido. «Como consejero no soy consciente de que se haya dado cuenta de este proyecto, o volveré a preguntar», criticó el concejal soberanista, Ibon Rodríguez. Los dos partidos solicitaron al Ayuntamiento que presente «alegaciones» para tumbarlo, que será en vano visto el apoto explícito del PNV a la actuación. El jueves que viene el asunto volverá a tratarse en pleno.