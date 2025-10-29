El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Puerto Deportivo de Getxo lleva años de capa caída y con la mayoría de negocios cerrados maika salguero

El PSE acusa al PNV de «opacidad» en la renuncia del Puerto Deportivo

La antigua adjudicataria recibirá 1,3 millones por no judicializar el fallido proceso de reforma, tal y como adelantó EL CORREO

Leire Pérez

Leire Pérez

Getxo

Miércoles, 29 de octubre 2025, 00:01

La deriva del proyecto para la revitalización del Puerto Deportivo, cuya adjudicataria ha acabado renunciando tras cuatro años de quiero y no puedo, está haciendo ... mella en el bipartito PNV-PSE que gobierna el Ayuntamiento de Getxo. La relación empieza a resentirse por la falta de sintonía en torno a lo que debe hacerse en la zona y el golpe que ha supuesto la aparición de la Autoridad Portuaria, propietaria de los terrenos, que ha decidido apartar al Consistorio y el Gobierno vasco y ponerse al frente de la operación. Los socialistas, socios minoritarios, elevaron ayer el tono para expresar su «preocupación respecto a la «opacidad y falta de transparencia» con la que consideran que los jeltzales han estado gestionando el Puerto Deportivo hasta ahora.

