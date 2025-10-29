El PSE acusa al PNV de «opacidad» en la renuncia del Puerto Deportivo

La deriva del proyecto para la revitalización del Puerto Deportivo, cuya adjudicataria ha acabado renunciando tras cuatro años de quiero y no puedo, está haciendo ... mella en el bipartito PNV-PSE que gobierna el Ayuntamiento de Getxo. La relación empieza a resentirse por la falta de sintonía en torno a lo que debe hacerse en la zona y el golpe que ha supuesto la aparición de la Autoridad Portuaria, propietaria de los terrenos, que ha decidido apartar al Consistorio y el Gobierno vasco y ponerse al frente de la operación. Los socialistas, socios minoritarios, elevaron ayer el tono para expresar su «preocupación respecto a la «opacidad y falta de transparencia» con la que consideran que los jeltzales han estado gestionando el Puerto Deportivo hasta ahora.

El malestar se ha elevado notablemente después de que el consejo de administración del Puerto aceptara el pasado lunes, tal y como adelantó EL CORREO, la renuncia de la UTE formada por Abra Moyua y Bycam, y que sus responsables recibirán 1,3 millones de compensación por las «cargas» que le han impedido poner en marcha la obra de reforma: terrenos contaminados, impagos de amarristas, barcos abandonados y deudas de arrendamientos. La alcaldesa Amaia Agirre reconoció el lunes que evitan así una «reclamación judicial».

El PSE de Getxo pone en el punto de mira al director de la sociedad pública, Álvaro Cerezo, que gestiona el puerto en una concesión– el 67% depende del Ayuntamiento y la mayoría está en manos del PNV–. «Es especialmente grave que la misma persona que redactó los pliegos del concurso para buscar la empresa que iba a reformar las instalaciones y que valoró las oferta sea ahora quien ha propuesto indemnizar a la empresa saliente con 1,3 millones», denunció ayer la portavoz socialistas y vicealcaldesa Carmen Díaz. Reveló además que su grupo lleva semanas solicitando información al ala jeltzale del Gobierno local sin éxito. No es la primera vez que los socialistas achacan al PNV «oscurantismo». Lo hicieron también recientemente en torno a la gestión del derribo de un palacete protegido en Algorta, que investiga el Juzgado. El caso acaba de reactivarse tras un año de parálisis, como contó este periódico.

Petición de cese en pleno

La gestión del Puerto Deportivo y el fiasco de la concesión se tratará mañana en el pleno del Ayuntamiento. El PP presentará una moción de urgencia en la que solicitará el cese del director de la sociedad pública, después de que la alcaldesa haya rechazado incluirlo en el orden del día.Los populares solicitarán la disolución de la entidad y que la Autoridad Portuaria se haga cargo de la zona, mientras que EH Bildu considera que debe ser el Gobierno vasco y EKP. Ambas formaciones critican que «no se nos haya dicho qué recursos y gastos» deberemos afrontar desde el 1 de enero y mientras la gestión del puerto recaiga en la sociedad.