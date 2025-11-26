El PSE acusa al PNV de Getxo de poner en riesgo el cobro de «600.000 euros» de deuda por el alquiler de un bar

Nuevo choque en el gobierno municipal del Ayuntamiento de Getxo (PNV y PSE gobiernan en coalición). Al sonado enfrentamiento por la «falta de transparencia» en ... el derribo del palacete por una cooperativa de la que forman parte dos concejales jeltzales y el fiasco del Puerto Deportivo, se añaden acusaciones por parte de los socialistas de que el PNV «pone en riesgo el cobro de casi 600.000 euros» de impagos de la concesión municipal 'La Terraza'. El local situado en la playa de Ereaga fue adjudicado en 2018 por diez años a una Unión Temporal de Empresas. El canon ofertado era de casi 20.000 euros al mes. A mediados de 2021 la empresa dejó de pagar el 'alquiler' y a día de hoy acumula una deuda de 587.000 euros a las arcas municipales. A pesar de lo abultado de la cuantía y de llevar cuatro años sin pagar, el Ayuntamiento no ha iniciado hasta el mes pasado un primer expediente sancionador que se ha saldado con una multa de 1.000 euros, lo que ha acarreado críticas de la oposición.

Mañana, el pleno tratará una «polémica» solución que únicamente respalda el PNV. En vez de rescindir el contrato y reclamar la deuda, los jeltzales, a propuesta de la concesionaria, sugerirán que una segunda empresa se haga cargo del negocio. Y aquí viene la nueva arista. Los jeltzales únicamente obligarán a pagar los 281.000 euros de deuda que están en vía ejecutiva de cobro. El resto del descubierto, 306.000 euros «se perderá», según recriminan los socialistas.

El área de Hacienda permitió en junio de 2024 fraccionar el segundo montante para que la empresa pudiera ir pagándolo hasta 2028 y seguir con la concesión, pero siguió sumando deudas. Los socialistas acusan a su socio de gobierno de «ocultar el volumen de la deuda real» porque ese 'bloque' no se ha dado a conocer hasta ahora. «Ni siquiera nos han informado de la solución en la que se estaba trabajando con otra empresa. Estamos ante uno de los impagos más elevados y prolongados de una concesión municipal en Getxo y esto exige rigor, transparencia y responsabilidad institucional», denuncia la portavoz socialista, Carmen Díaz.

«Dudas jurídicas»

No es la primera vez que la vicealcaldesa reprocha a los nacionalistas que «gobiernan como si tuvieran mayoría absoluta, cuando no lo tienen». La edil insiste en que el informe de Intervención advierte de «dudas». «Consideramos que la empresa actual quedará liberada de prácticamente toda la deuda generada», insiste la socialista.

Y advierte de que «no se puede utilizar la cesión como vía para eludir el pago de casi 600.000 euros a través de una tercera empresa que posteriormente pueda resultar insolvente». Para la edil si se »autoriza la cesión sin garantías sería asumir un riesgo enorme: produciría una pérdida irreparable de dinero público si la nueva empresa no pudiera asumir la deuda», advierte Díaz. Además, los socialistas exigen un informe que descarte «sobre posibles vínculos societarios entre la concesionaria saliente y la empresa cesionaria para evitar un fraude».

El Partido Popular también acusó al Gobierno local (PNV–PSE) la semana pasada de minimizar la dimensión del agujero en las arcas públicas. Según denunciaron, el Ayuntamiento se dispone ahora a aprobar la cesión a otra empresa, «sin exigir garantías suficientes que permitan recuperar el dinero pendiente».