El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El edificio municipal 'La Terraza' está situado en la playa de Ereaga. E. C.

El PSE acusa al PNV de Getxo de poner en riesgo el cobro de «600.000 euros» de deuda por el alquiler de un bar

El pleno votará mañana si se subroga a una segunda empresa el edificio 'La Terraza' y arrastra únicamente la mitad de los impagos

Leire Pérez

Leire Pérez

Getxo

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:01

Comenta

Nuevo choque en el gobierno municipal del Ayuntamiento de Getxo (PNV y PSE gobiernan en coalición). Al sonado enfrentamiento por la «falta de transparencia» en ... el derribo del palacete por una cooperativa de la que forman parte dos concejales jeltzales y el fiasco del Puerto Deportivo, se añaden acusaciones por parte de los socialistas de que el PNV «pone en riesgo el cobro de casi 600.000 euros» de impagos de la concesión municipal 'La Terraza'. El local situado en la playa de Ereaga fue adjudicado en 2018 por diez años a una Unión Temporal de Empresas. El canon ofertado era de casi 20.000 euros al mes. A mediados de 2021 la empresa dejó de pagar el 'alquiler' y a día de hoy acumula una deuda de 587.000 euros a las arcas municipales. A pesar de lo abultado de la cuantía y de llevar cuatro años sin pagar, el Ayuntamiento no ha iniciado hasta el mes pasado un primer expediente sancionador que se ha saldado con una multa de 1.000 euros, lo que ha acarreado críticas de la oposición.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El importe que pagó Maribel Vilaplana apunta que salió del parking a las 19:47 horas, una hora después de comer con Mazón en El Ventorro
  2. 2 La familia de la mujer hallada muerta en una sauna en Ibiza: «Trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  3. 3

    Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza
  4. 4 Todos los restaurantes vizcaínos con estrella Michelin 2026: quiénes son, qué se come y precios
  5. 5 La brillante respuesta de un utillero del Athletic a las mofas del Camp Nou a Nico
  6. 6 Un camión obliga a cortar dos carriles en la A-8, a la altura de Santurtzi, tras hacer la tijera
  7. 7

    El Rey acompañará en Gernika al presidente de Alemania en el acto de desagravio a las víctimas de la Legión Cóndor
  8. 8

    Michelin distingue con tres nuevas estrellas a Bizkaia
  9. 9

    Estas son las cuentas del Athletic para clasificarse en Champions
  10. 10

    El 45% de los médicos que lograron las plazas rurales o de tarde piden una excedencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El PSE acusa al PNV de Getxo de poner en riesgo el cobro de «600.000 euros» de deuda por el alquiler de un bar

El PSE acusa al PNV de Getxo de poner en riesgo el cobro de «600.000 euros» de deuda por el alquiler de un bar