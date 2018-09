Protección especial para Uribe Kosta El parque de Akarlanda, en una imagen tomada el pasado otoño. / MIKEL IBAÑEZ DE ALDECOA ORTEGO La ciudadanía reclama preservar los entornos rurales de Andra Mari, Martiartu y Akarlanda, y los yacimientos de Barrika en el PTP del Bilbao Metropolitano PATRICK ORTIZ GETXO. Martes, 4 septiembre 2018, 02:00

Uribe Kosta es una comarca con un patrimonio natural y cultural que merece la pena proteger. Así lo creen las personas que han participado en la revisión del Plan Territorial Parcial (PTP) del Bilbao Metropolitano en su fase inicial, donde se plantean las grandes líneas estratégicas que afectan a los municipios que lo integran. Entre sus propuestas se han recogido las demandas de preservar los yacimientos arqueológicos existentes en Barrika, los pulmones verdes de Andra Mari, en Getxo, y Martiartu y Akarlanda, en Erandio.

No son demandas nuevas. Mantener el último área rural de Getxo es una reivindicación secundada ampliamente desde que en 2001 se aprobara el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio, que contemplaba la edificación de 8.000 viviendas en este entorno rural sin apenas construcciones. Aunque aquella posibilidad que cabía en el PGOU ha quedado descartada, todavía no está asegurada la protección de Andra Mari, ya que tan solo una parte de las nueve opciones que se barajan para la redacción del próximo plan urbanístico propone no edificar en la zona.

Paula Amieva, concejala de GUK, sostiene que el gobierno municipal, encabezado por el jeltzale Imanol Landa, «quiere construir en Andra Mari» y cree que se ha utilizado la estación de metro de Ibarbengoa y la construcción del futuro parking adyacente como punta de lanza para edificar la zona. «La estación no se utiliza porque no hay suficiente afluencia, buscan crearla con el aparcamiento y la forma de fomentar que haya más tráfico ahí es generando un área industrial, lo que haría que, después, se urbanizara con viviendas», presagia la concejala. Este sentir lo comparten varios de los vecinos del barrio, al igual que la asociación Tosu Betirako, que se ha manifestado en numerosas ocasiones contra la obra. Además, como recuerda la edil, «las Directrices de Ordenación Territorial del Gobierno vasco recomiendan no proyectar tantas nuevas viviendas en Getxo, porque no se corresponden con los cambios demográficos del municipio».

Otra petición de la ciudadanía recogida en la fase de participación del PTP es aumentar la protección para los yacimientos arqueológicos de Uribe Kosta, más de la mitad ubicados en Barrika. Aunque también los hay en Getxo, Sopela o Berango: un total de 65 en la comarca, todos ellos protegidos por ley. El arqueólogo Iñaki Libano asegura que los que conocemos actualmente probablemente sean tan solo una pequeña porción de los que existen, ya que «Uribe Kosta tiene un potencial arqueológico enorme».

De hecho, toda la zona está catalogada como área de presunción arqueológica, «actualmente la Diputación está haciendo un trabajo importante a nivel de protección», afirma Libano. Se pretende, de esta forma, prevenir sucesos como el que tuvo lugar hace unos años cerca del cementerio de Getxo. «Una excavadora estaba removiendo un yacimiento romano, el único del que se tiene constancia en Uribe Kosta», relata el arqueólogo.

Aquellos que han participado en esta consulta también han considerado los territorios de Martiartu y Akarlanda en Erandio como zonas a proteger. Además de contar con uno de los parques forestales más importantes de Bizkaia y conserva una configuración rural repleta de caseríos, allí se erige la Torre Martiartu, de origen medieval.