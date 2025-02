Propietarios de barcos claman contra la reordenación del puerto y la ría de Plentzia

IÑIGO SÁNCHEZ DE LUNA PLENTZIA. Martes, 22 de octubre 2019 Comenta Compartir

El proyecto diseñado por el Gobierno vasco para reordenar los amarres en el puerto y la ría de Plentzia no cuenta con el apoyo de los propietarios de embarcaciones ni por la Asociación Náutico-Deportiva Proa, que aglutina alrededor de 140 titulares de barcos. Todos ellos ven con preocupación que los dos pantalanes diseñados en el cauce, con una capacidad de 182 atraques, «se van a llenar y vamos a tener que volver atracar en la ría», advierte Javier Onzain, presidente del colectivo.

Onzain deja claro que «no estamos en contra de los pantalanes, pero se ha optado por la fórmula más sencilla sin dragar el fondo marino y no han contado con nuestra opinión», lamenta. Por este motivo han convocado una reunión a todos los propietarios «sean de la asociación o no», a las 19.30 horas del miércoles de la semana próxima en el frontón municipal para «crear la Plataforma de Usuarios de la Ría y Puerto para elegir una comisión que mantenga una reunión con responsables de EKP Euskadiko Kirol Portuak, donde puedan conocer nuestra postura», concluye.

Más indignado se mostraba ayer Alex Torrontegui, titular de un barco con más de veinte años de experiencia navegando. «El proyecto es muy negativo. A muchas embarcaciones las van a echar de la ría», asegura. Desde su punto de vista «no me niego a que vayan mejorando las cosas pero no de esta manera, imponiéndolas sin contar con nosotros». Se muestra convencido que cuando se habiliten los pantalanes «con dos embarcaciones enfrentadas y con lo complicado que resulta navegar por la ría, algunos se van a quedar atrapados». Una opinión con la que coincide Javier Ardeo. «Que venga un ingeniero y yo le presto el 'gasolino' a ver si puede navegar», apunta enfadado. Se une a las voces que apuntan que «todo patrón que no tenga dinero para adquirir un atraque se verá obligado a vender o abandonar su barco y eso no puede ser. Siempre se ha fondeado en la ría y así debe seguir siendo», concluye.

Por su parte, el Ayuntamiento de Plentzia valoró este proyecto que supondrá una inversión de 1'8 millones de euros, ya que «responde a una demanda por parte de los usuarios que estaba sobre la mesa desde hace años». «Somos muy conscientes de la relevancia que la ría tiene para nuestra localidad, como bien natural y como entorno para la práctica deportiva y para el ocio. Por eso, esta actuación propiciará un canal de navegación libre y seguro», defendieron fuentes municipales.

También «entendemos que un proyecto de este calado pueda generar inquietud entre algunos vecinos usuarios de embarcaciones». Por este motivo, desde el equipo de gobierno se comprometen «a trasladar estas dudas que puedan surgir a la Dirección de Puertos de Gobierno vasco y a EKP».