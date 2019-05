La proliferación de pintadas y carteles enrarecen la campaña electoral en Berango Las pintadas y carteles han tomado algunas calles de la localidad. / E. C. Anabel Landa, alcaldesa de la localidad condena la aparición de simbología «de tiempos pasados que no ayuda en nada» IÑIGO SÁNCHEZ DE LUNA BERANGO. Lunes, 13 mayo 2019, 22:25

La profusión de pintadas en contra de la censura, el capitalismo o pancartas a favor de los presos y de la amnistía, junto a la rotura de algunos carteles, realizada en la madrugada del pasado viernes por parte de desconocidos en diversos espacios públicos, ha enrarecido la campaña electoral en Berango. Más si se tiene en cuenta que aún quedan por delante dos semanas para la cita con las urnas municipales y europeas.

Los saboteadores se han ensañado especialmente con la calle Sabino Arana, la artería principal que atraviesa el centro de la localidad. El enclave ha sido objeto de un importante proyecto de remodelación integral para dotarle de una imagen más amable. No ha habido piedad con su nuevo y renovado aspecto.

Los primeros en dar la voz de alarma ante las conductas incívicas de algunos ciudadanos fueron los representantes del Partido Nacionalista Vasco. Lo hicieron en su página de Facebook.

La actual alcaldesa y candidata jeltzale, Anabel Landa, no dudó ayer en criticar este tipo de acciones y calificarlas de «actitudes de tiempos pasados que no ayudan en nada». Y es que no son pocos los que recuerdan perfectamente que Berango fue uno de los focos más activos durante el auge de la 'kale borroka'. Fue una etapa en la que abundaron los incidentes en plenos municipales. Sesiones en las que se produjeron momentos lamentables en los que no faltaron ni las agresiones, ni los insultos. Actitudes todas ellas que impedían el desarrollo normalizado de la vida municipal.

«Mal recibido»

Uno de los más graves aconteció en febrero de 200l, cuando el único concejal del PP en Berango, apuntó con su arma a una docena de familiares de presos de ETA que le rodearon para increparle. Finalmente, el edil abandonó el salón de plenos entre amenazas y algunos de sus perseguidores lograron darle alcance en el vestíbulo al grito de «carcelero», momento en el que sacó la pistola.

Landa, centrada en el presente y sin querer entrar en el fondo de los mensajes, no dudó en destacar que este tipo de actos «son muy mal recibidos por los vecinos que no pueden entender como se pinta y deteriora los espacios públicos». Por el momento, el Consistorio no ha presentado ninguna denuncia ante la Erztaintza y ha procedido a la ordenar que se limpie toda la simbología.