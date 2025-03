Leire Pérez Getxo Viernes, 21 de marzo 2025, 19:31 Comenta Compartir

Getxo es el municipio de Bizkaia que sufre una mayor presión migratoria por detrás de Bilbao y Barakaldo. Varios centenares de jóvenes viven en campamentos ilegales a los que se llega por senderos impracticables en la 'muga' con Berango. Algunos llevan cerca de un año malviviendo mientras aprenden castellano y estudian un oficio. La semana pasada, la Policía Local desmanteló varios de estos asentamientos, lo que provocó un enfrentamiento entre el PSE y el PNV, socios en el gobierno municipal. La concejala socialista de Cohesión Social, Carmen Díaz, reclama al Gobierno vasco «que lidere una estrategia común» y al resto de municipios que echen una mano.

– ¿Cuánta gente vive en los bosques deGetxo?

–Entre 150 y 200, pero están entre Getxo y Berango. Hay que ordenar esto, tiene que haber una colaboración interinstitucional. Hay 2.000 personas durmiendo en bosques, montes y fábricas vacías de Bizkaia, aquí es llamativo porque no tenemos edificios industriales abandonados. En Bilbao están también en la ladera de Artxanda.

– ¿Le pidió su departamento a la Policía Local desmantelar los campamentos ilegales?

– No, en ningún caso. Existe un protocolo entre la policía y los servicios sociales y entendemos que los agentes deben actuar ante situaciones de riesgo, pero también es cierto que no pueden entrar sin una urgencia y tirar todos los enseres de la gente. Sólo añade sufrimiento y les desestabiliza. Nosotros hemos pedido que si les quitan las cosas personales, puedan recuperarlas.

– Se ha justificado la actuación porque había elementos como bombonas de butano que podían provocar un incendio.

– Por eso tenemos que cubrir las necesidades básicas, no podemos conformarnos con lo que hay. La inclusión no puede permitir situaciones de gente durmiendo en la calle, pero hay que entender que Getxo no puede hacerlo todo sólo. Hemos creado 36 plazas de acogida residencial, damos una respuesta. Pero no llegamos a todo y necesitamos ayuda.

–Defienden que la declaración de Lisboa recomienda evitar los desalojos en la medida de lo posible. Pero, ¿es un modelo digno vivir en campamentos?

– Claro que no. Nuestro objetivo es la erradicación del sinhogarismo, pero no puede combatirse sólo desde un municipio. La realidad es que hay un número importante de chavales que vive en situación de calle y necesitamos estrategias, fondos económicos y entender qué pasa. ¿Qué soluciona cambiarles de sitio?

– ¿Qué proponen entonces?

– Un escenario distinto, una estructura de acogida, una ley, recursos, etc. Hemos puesto en marcha unos itinerarios formativos y unas plazas, estamos trabajando con la Mancomunidad de Uribe Kosta para crear más. Un municipio sólo no puede, tenemos que tener una estrategia de país.

– ¿Los protocolos que se utilizan en Bizkaia están dirigidos al 'sinhogarismo'?

– Es que no es lo mismo estar en situación de exclusión que en riesgo. Estos jóvenes tienen sus capacidades intactas, ganas de trabajar e incorporarse a un trabajo, pero se encuentran con problemas que les lleva a ser los más vulnerables. La respuesta debe ser más intensa que con otros colectivos.

– ¿Hay una situación preocupante?

– Es una emergencia humanitaria. Por cercanía nos toca a los ayuntamientos enfrentar esta situación, pero no contamos con herramientas ni con un marco legal. Sabemos que permanecer mucho tiempo en la calle atenta gravemente contra la salud mental y física. A más tiempo de exclusión, más cuesta llegar a la integración social y amenaza la cohesión social de todos.

– Critican la falta de liderazgo por parte del Gobierno vasco para dar una solución a los asentamientos ilegales.

– Hay que darse cuenta que estos jóvenes están en los seis municipios más grandes de Euskadi. Hay muchos en Bilbao, Donostia, Vitoria, Getxo, Barakaldo e Irún. Están allí donde creen que hay más oportunidades. Pero la presión migratoria de Bizkaia no puede recaer sólo en tres municipios. El Gobierno vasco debe implementar la acogida, los ayuntamientos no traemos a estos chavales, vienen buscando una vida mejor, debe quedar claro. Ahora queda al albur de lo que cada ayuntamiento construye. Debemos trabajar de manera homogénea esta nueva realidad que tenemos desde hace unos años. El Gobierno vasco debe liderar las políticas de acogida, no son sólo servicios sociales, es empleo, vivienda, formación, salud...

Ley de acogida

– ¿Le ha trasladado estas necesidades al Gobierno vasco?

- Nos hemos reunido con Gobierno vasco, con Diputación, con la Mancomunidad de Uribe Kosta... Lo que encontramos es buena voluntad, ganas de construir entre todos un marco de trabajo, esperamos que sea así.

– ¿Comparte sus inquietudes con Bilbao y Barakaldo?

– Mantenemos conversaciones, alguna vez también nos ha citado la Diputación. Es una realidad de hace pocos años y no estamos preparados porque las cifras que tenemos ahora nunca las habíamos tenido antes. Antes los jóvenes estaban en tránsito, ahora están asentados, vienen para quedarse.

– Habla de la necesidad de una ley de acogida. ¿La solución es una red de albergues?

– En Cataluña los hay, tiene una ley de acogida desde hace años. Castilla León y Galicia también, a Euskadi le hace falta. No sólo es dar más recursos económicos, necesitamos trabajar itinerarios de inclusión desde una mirada comunitaria.

– ¿Qué está haciendo Getxo para gestionar esta realidad?

– Hemos decidido no mirar para otro lado, no hacer nada no resuelve la situación, la empeora. Para este colectivo la integración resulta mucho más difícil, se les junta la falta de conocimiento del idioma, no tienen referentes familiares... Es una oportunidad que lleguen jóvenes a una sociedad envejecida. Si no hacemos nada cada vez el problema será peor.

– ¿Cuál es su modelo?

– La diferencia de Getxo es un trabajo comunitario con 400 voluntarios. Tenemos plazas tuteladas con asociaciones en las que se les acompaña en su formación. Ese es un buen camino.