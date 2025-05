El PP de Getxo acusa a EH Bildu de «grupo terrorista genocida»

La presentación de una moción de EH Bildu sobre la contratación pública de una empresa de seguridad israelí por parte de metro Bilbao ha desatado ... esta mañana una auténtica polvareda en el Ayuntamiento de Getxo. Los soberanistas solicitaban al resto de partidos políticos que pidieran al suburbano, al tratarse de una empresa pública, que anulase el contrato, algo que no han conseguido- únicamente Elkarrekin Podemos les ha apoyado-. «No podemos ser imparciales, el número de personas asesinadas por Israel asciende a 50.000, hace tiempo que este ataque ha llegado a un nivel de exterminio jamás presenciado y no se vislumbra intención alguna de poner fin a esta situación», ha defendido Ibon Rodríguez.

Los populares, lejos de reconocer el genocidio en Gaza, han utilizado su turno ante la sorpresa del resto de partidos políticos para acusar a EH Bildu de ser un «grupo terrorista genocida». El tono ha ido elevándose por momentos y la alcaldesa Amaia Agirre ha tenido que llamar en varias ocasiones la atención al portavoz popular, Eduardo Andrade, para que terminase su turno de palabra.

El popular recordó una por una las víctimas que dejó el terrorismo de ETA en la localidad, los atentados y los secuestros que sufrieron vecinos de la localidad. «Para hablar de genocidio no hay que irse a Israel, tenemos muy cerca, uno que se práctico aquí en Getxo, es el momento de recordar cosas porque hace tiempo que no lo hacemos y no podemos permitir que se olvide», comenzó Andrade.

«Aquí, un grupo de asesinos cobardes de mierda se dedicaron a matar a gente, a extorsionar alentados y apoyados por otro grupo de gente, cobardes también de mierda, muchos integrados en su coalición. Estos que hablan de genocidio deberían mirarse primero en el espejo y hacer una reflexión. Aquí, en Getxo estos cobardes de mierda practicaron la eliminación sistemática de todo aquel que no pensaba como ellos, hubo una extorsión directa de más de 10.000 empresarios y provocó el exilio de más de 5.000 personas de Getxo, en lo que fue una clara limpieza étnica», continuó el portavoz popular. «Primero pidan perdón y condenen todo lo que sucedió en Getxo y luego si quieren hablamos de Israel», solicitó Andrade.

«Hay que ser nauseabundo para esconderse en eso para ir en contra del genocidio palestino», ha contestado el portavoz de la coalición, Ibon Rodríguez, sin contestar a las acusaciones ni hacer ninguna alusión al terrorismo de ETA.

«Este Ayuntamiento no hace nada»

El PNV, por su parte, aunque reconoció que «nos afecta profundamente el sufrimiento del pueblo palestino, no podemos ni queremos permanecer indiferentes porque es una injusticia humanitaria inaceptable y una violación del derecho internacional» no se posición a favor de la moción, después de que los abertzales no quisieran incorporar la condena del atentado terrorista de Hamás que desencadenó la ofensiva israelí y en el que fueron asesinadas 1.200 personas y se llevaron a 251 como rehenes. «Nos encontramos una vez más con un uso político que va más allá de la denuncia pública porque saben que Metro Bilbao está sujeta a la ley de contratos públicos y no se puede anular, sería forzar la ley e incurrir un delito de prevaricación», criticó la portavoz nacionalista, Janire Ocio. «Condenamos la ofensiva militar indiscriminada y el cese de la violencia», remarcó Ocio.

Los abertzales no se quedaron contentos con la explicación porque «este Ayuntamiento no hace nada, nos ha multado por pintar una bandera en una escalera a favor de Palestina, pero además comparar los derechos humanos con una contratación tiene tela, este gobierno tiene tela, hay una cosa que tiene tela se nos acusa de un uso político y ahora está cayendo una bomba, está pasando, lo que es una vergüenza que una empresa pública vasca contrate dinero a una empresa israelí y nos parece una vergüenza que no se haga nada. Si hay que ir