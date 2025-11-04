Ponen fin a los vertidos detectados junto al bar El Peñón en la playa de Atxabiribil de Sopela
Se han reparado los conductos y arquetas del establecimiento, y una fisura en el pozo de bombeo
Sopela
Martes, 4 de noviembre 2025, 16:43
Tras las actuaciones realizadas durante los últimos meses, tanto por el Ayuntamiento de Sopela como por el titular de un establecimiento de hostelería en la ... playa Atxabiribil, se da por controlado el riesgo de nuevos vertidos en la zona. Según el Consistorio, se ha eliminado el origen de los episodios detectados desde el año pasado y garantizan un sistema preventivo para evitar futuros derrames.
Los problemas se remontan a agosto de 2024, cuando la Agencia Vasca del Agua (URA) solicitó información tras un incidente en el sistema de bombeo. Entonces el fallo en el cuadro eléctrico del pozo provocó la parada del mecanismo y el desbordamiento del depósito.
El pasado junio, URA volvió a requerir una intervención por un nuevo vertido proveniente de la red de saneamiento interior del establecimiento. El propietario asumió la reparación de sus conductos y arquetas, mientras el Consistorio ha reforzado sus sistemas de aviso y ha reparado una fisura en el pozo.
