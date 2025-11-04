El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El área afectada alrededor del bar El Peñón fue balizada en junio. Ayto. de Sopela

Ponen fin a los vertidos detectados junto al bar El Peñón en la playa de Atxabiribil de Sopela

Se han reparado los conductos y arquetas del establecimiento, y una fisura en el pozo de bombeo

Johana Gil

Johana Gil

Sopela

Martes, 4 de noviembre 2025, 16:43

Comenta

Tras las actuaciones realizadas durante los últimos meses, tanto por el Ayuntamiento de Sopela como por el titular de un establecimiento de hostelería en la ... playa Atxabiribil, se da por controlado el riesgo de nuevos vertidos en la zona. Según el Consistorio, se ha eliminado el origen de los episodios detectados desde el año pasado y garantizan un sistema preventivo para evitar futuros derrames.

