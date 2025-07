«La Policía les ha desalojado en varias ocasiones, pero vuelven a colarse, ahora lo hacen por detrás»

Los vecinos de la calle Maidagan y del entorno del colegio Europa de Getxo llevan «cinco años» denunciando que el chalet okupado en el que ... residían los jóvenes de la trifulca es «fuente de problemas». «Hay varias personas». No son capaces de poner un número. «El trasiego nos genera miedo e inseguridad», afirmaron. «La Policía ha desalojado a los chavales en varias ocasiones, pero vuelven a colarse en el interior», aseguraron. «Antes accedían por las escaleras de la casa que están pegadas a las vías del tren y ahora lo hacen por detrás, pero no se esconden», explicaron.

«Hace dos años llamamos a la Policía porque vimos a uno robar cobre, no se ha presentado a los juicios, a nosotros cada dos por tres nos citan, perdemos de trabajar y tenemos miedo que nos reconozcan porque sigue en Getxo. No ha valido para nada», afirmó una vecina que prefirió no identificarse. Diego reside en el mismo edificio. Fue una de las personas que contactó con el 112. «Tres chavales empezaron a perseguir a otro y le pegaron, portaban armas en la mano. No se puede tener a chavales sin familia de esta forma, no tienen nada que perder y esto es un peligro, igual que en los años 80 cuando había yonkis y te decían que no te acercases», lamentó.

Robo

El barrio está acostumbrado a presenciar trifulcas. «Las veo a menudo», reconoció otra vecina de un bloque cercano. «Van cambiando los okupas, al desalojar los campamentos del bosque han venido más y, por eso, hay más enfrentamientos, hasta que no tiren la casa como el resto que eran viejas no se solucionará», aseguró una.

En general, no se registran más denuncias por robos que en otros barrios, aunque hay excepciones. «Hace medio año me rajaron el bolso y me quitaron la cartera, a una amiga mía le agarraron y la cadena», lamentó Isabel mientras se dirigía a casa.