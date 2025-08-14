La Policía confisca 22 armas blancas en las fiestas de verano de Getxo Las incautaciones suponen casi la mitad de las que se realizaron durante todo 2024

Leire Pérez Getxo Jueves, 14 de agosto 2025

La Ertzaintza y la Policía Local han incautado en las principales fiestas de Getxo– San Ignacio, Romo y Puerto Viejo– 14 armas blancas, 3 cúter, 2 sacacorchos- navajas, llaves de grilletes, una barra de uña, una cizalla y un cuchillo. La cifra es relevante. Supone casi la mitad de las armas blancas decomisadas durante 2024. Ese año los agentes tramitaron 55 denuncias por portar y usarlas. Un año antes se retiraron 66 de las calles.

El Ayuntamiento informó ayer de los operativos especiales por los festejos. Los agentes tuvieron que intervenir en una treintena de actuaciones por peleas y conatos de reyertas. Los delitos han descendido en comparación con años anteriores, fruto de una mayor presencia policial. En total, se han registrado 76, un 25% menos que en 2024. Ya entonces también decrecieron en comparación con un año antes. Los robos con violencia o intimidación han supuesto una decena de denuncias y se han rebajado un 37,5% en comparación con las fiestas del año pasado. Los uniformados detuvieron a 11 personas e investigaron a una decena. Todas ellas fueron presentadas ante la Autoridad Judicial.

La lacra de las agresiones sexuales se ha mantenido este verano con 3 denuncias. Dos de ellas por tocamientos no consentidos y una tercera por una proposición sexual a menores. Los autores de los delitos fueron detenidos «inmediatamente» por la Ertzaintza y Policía Local, según insistió el Consistorio getxotarra.

En otro orden de cosas, la Policía Local tramitó 36 expedientes por tenencia de drogas y se instruyeron 23 denuncias contra la Ley de Seguridad Ciudadana. Los uniformados atendieron 21 incidencias, principalmente caídas en la vía pública y personas que se encontraron indispuestas.

Atentado autoridad

Los ilícitos cometidos en la fiesta de Paellas se contabilizaron aparte. Los agentes abrieron dos expedientes contra la Ley de Seguridad Ciudadana, uno por intimidación con una navaja- sacacorchos y otro por hacerlo con un cúter. Los uniformados intervinieron en cinco peleas e investigan una agresión de madrugada. Además, dos personas fueron acusadas de delitos contra la Seguridad Vial, se denunció a otras dos por conducir con una tasa de alcohol superior a la permitida y a una tercera por haber consumido drogas. Un varón fue acusado de un delito de violencia de género y otra persona detenida por atentado a agentes de la autoridad.