El PNV de Sopela denuncia el cierre de los accesos a la playa de Barinatxe Alerta de que la medida pone en riesgo más de un centenar de empleos locales, así como la seguridad y los servicios públicos que se prestan en el arenal

Ane Ontoso Sopela Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:26

El PNV de Sopela considera inaceptable la «actitud de complacencia» del equipo de gobierno de EH Bildu en el Ayuntamiento ante el próximo cierre de los accesos a la playa de Barinatxe (La Salvaje) por parte del Gobierno central. Este cierre, impulsado por el ejecutivo central, se enmarca en la ejecución de un proyecto de «naturalización» del arenal que conllevará la supresión del acceso de vehículos a la playa, con todas las consecuencias que ello implicará. «EH Bildu era conocedor desde hace meses de que esta decisión se iba a adoptar y ha dejado pasar el tiempo sin tomar ninguna medida para evitar el cierre de los accesos», denuncian desde el grupo municipal jeltzale.

PNV advierte de que esta decisión, ante la que el equipo de gobierno de Sopela no ha mostrado oposición alguna, dificultará la prestación de servicios esenciales como la asistencia sanitaria, las emergencias o el socorrismo. Además, alertan de que el cierre provocará la pérdida de más de 100 puestos de trabajo que, recuerdan, desempeñan vecinos del municipio. «Estamos hablando de la desaparición de las escuelas de surf, los udalekus y los cursos de verano», subrayan desde la formación jeltzale.

Asimismo, la supresión de estos accesos podría acarrear una reducción drástica del número de personas que cada año acuden a esta playa. «En la actualidad, más de 188.000 personas disfrutan anualmente de este tesoro natural que tenemos en Sopela», destacan. EAJ-PNV denuncia también que la eliminación de los accesos será permanente, lo que impedirá garantizar la seguridad de los bañistas, y dificultará la prestación de los mismos servicios públicos que se ofrecen en otros arenales de Bizkaia, como el mantenimiento y la limpieza del arenal.

«La falta de transparencia de EH Bildu ha impedido que los sopeloztarras sean conscientes de que una de nuestras playas más populares dejará de ser accesible; es una situación inaceptable», critican desde PNV. Ante esta situación y la «pasividad» mostrada por EH Bildu, PNV instará al Gobierno español «a buscar una solución que garantice la continuidad de los servicios públicos y del empleo que hasta ahora ofrecía nuestra playa».