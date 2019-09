El pleno de Leioa aprueba el proyecto para remodelar el centro sin unanimidad El plan tomará forma en varias fases, ya que antes hay que construir, por ejemplo, otro colegio / MANU CECILIO PNV, PSE y PP sacan adelante un plan que modernizará la zona de Sakoneta con la oposición de Podemos y de EH Bildu ALBA CÁRCAMO LEIOA. Jueves, 26 septiembre 2019, 22:46

Ya es una realidad. El pleno del Ayuntamiento de Leioa aprobó ayer de forma definitiva el proyecto para regenerar el centro de la localidad. La modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana, en esencia, alumbrará una zona prácticamente nueva llamada a ser un espacio de encuentro, un lugar en el que organizar actividades -habrá una gran plaza de 9.000 metros cuadrados unida a Sabino Arana- y que además acoja los principales servicios.

Así, en los próximos años se derribarán 160 viviendas, el instituto Barandiaran Behekoa y el polideportivo Sakoneta; y se levantarán 449 pisos, un nuevo instituto que asimismo acogerá a los alumnos del centro ubicado junto a la Universidad y un edificio sociocultural que tendrá mercado, salas polivalentes, aulas para asociaciones y un pequeño escenario.

Los pasos sobre el papel ya están dados con la aprobación definitiva de ayer, que apenas modifica el documento inicial que se llevó a pleno en noviembre. El equipo de gobierno (PNV y PSE) contó con el apoyo del PP en la votación, aunque no consiguió arrancar el 'sí' de EH Bildu y Podemos, cuyas alegaciones presentadas durante la pasada legislatura no fueron aceptadas por los responsables municipales. El alcalde, Iban Rodríguez, definió el plan como un «hito» para localidad, que «necesita un centro urbano dinámico, lleno de vida». Quieren conseguirlo con la gran plaza, que dará continuidad a la calle peatonal Sabino Arana, y con el edificio polivalente. Además, pretenden dotar a Leioa de unas infraestructuras -y de unas viviendas- adaptadas a la realidad actual, y también a las normas de accesibilidad. En cualquier caso, el proceso no podrá tomar forma de un día para otro. «Se dará el pistoletazo de salida a algunas actuaciones con mayor celeridad y otras tardarán un tiempo largo», precisó el regidor.

Polideportivo

Entre estas últimas destaca la demolición del polideportivo. «No se derribará hasta que se construya el de Pinosolo», afirmó Rodríguez.

Para ello, el Ayuntamiento todavía tiene que definir el proyecto y sacar a licitación las obras. Lo mismo sucederá con el centro educativo: no se echará abajo hasta que se construya el nuevo edificio.

Pero no todo son parabienes al proyecto. Asier Izquierdo, de la coalición soberanista, consideró «ilógico» que «teniendo esta legislatura que revisar el PGOU, que es de 1999, se haga esta importante modificación, que hipoteca el futuro urbanístico del centro y del municipio, a toda prisa». Asimismo, el edil censuró que sea un «gran pelotazo urbanístico» porque, «aparte de las viviendas destinadas a realojos, no hay ninguna de protección oficial». Desde su formación, pidieron que hubiera pisos sociales en régimen de alquiler, que se rebajara el número de viviendas libres y que se mantuvieran en Sakoneta algunas infraestructuras deportivas para el vecindario, como la piscina y el frontón.