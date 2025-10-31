El pleno de Getxo exige el cese del gerente por el fiasco del Puerto

El pleno del Ayuntamiento de Getxo solicitó ayer al Consejo de Administración de la sociedad pública del Puerto Deportivo el cese del director de la ... entidad, Álvaro Cerezo, tras el fiasco de la regeneración de la zona portuaria y el abandono de la concesionaria. El requerimiento se aprobó con el apoyo del PP, EH Bildu y Elkarrekin Podemos, y la abstención del PSE. El PNV, como ha sido habitual desde que se comenzase a hablar de la construcción de un hotel, piedra angular de un proyecto que busca convertir a la localidad en una base de cruceros, se mostró contrario. Y se quedó solo.

La alcaldesa, Amaia Aguirre, se había negado a debatir una moción de los populares que solicitaba el despido del directivo, por considerar que no era el foro. Pero el resto de partidos –incluido el PSE, socio en el gobierno local–, forzó la inclusión del punto del orden del día. Los jeltzales llevan días defendiendo a Cerezo, del que llegaron a decir primero que era un «empleado público» y «no un cargo de confianza ni de libre designación».

Ayer, la portavoz jeltzale, Janire Ocio, aseguró que es «muy grave discutir su profesionalidad en pleno porque vulnera los derechos de un trabajador y su defensa». Insistió en que debe tratarse en la «sociedad» y reveló que el lunes la presidenta, que es la alcaldesa, intentó hacerlo y la oposición lo bloqueó. «Lo que queríais era desactivar la moción del PP, que la ciudadanía no se enterase de nada y salvarlo con vuestra mayoría», contraatacó el portavoz de EH Bildu, Ibon Rodríguez. Desde la oposición se defendió que el «pleno tiene obligación de pedir el cese porque el Ayuntamiento es propietario en el 67% de la sociedad». Recordaron además los distintos partidos que fue «seleccionado por una empresa» y «nombrado a dedo». «De igual forma que se le puso se le puede quitar. Los trabajadores también están sometidos a un control público», exigieron.

El PSE, aunque permitió que se tratará la destitución, no se sumó al coro de críticas. «La gestión no ha sido buena, pero hay una responsabilidad técnica y también política», puntualizó. La socialista Carmen Díaz, muy dura con su socio de gobierno, reiteró que «no ha habido transparencia y se nos ha negado la información». Requirió una «auditoria externa» y un «consejo extraordinario que aclare dudas como, entre otras cosas, por qué la cantidad con la que se compensa a la empresa es muy parecida al aval que se le retira». A todos los partidos, excepto al PNV, les preocupa, según dijeron, «con qué recursos se va gestionar ahora el Puerto Deportivo».

Sociedad como «chiringuito»

Eduardo Andrade, portavoz del PP, acusó en reiteradas ocasiones al PNV de llevar la sociedad como un «chiringuito». «Es un desastre absoluto, nunca se entendió cómo un director sin conocimientos en la gestión de puertos accedió a este cargo», apuntó. Andrade recordó la existencia de «incógnitas» como que «las licitadoras presentasen en sus proyectos la construcción de un hotel sin que se pudiera hacer y que además se valorase».

El popular recordó que «la empresa que ganó inicialmente renunció por no poder presentar el aval y su vinculación con el Gobierno vasco, la que quedó segunda se juntó después con la tercera, que no ganó nada para gestionar el puerto. No me digan que no es oscuro». La oposición también acusó al gobierno de «ocultar una primera acta de Abra Moyua y Bycam en la que rechazaba devolver el aval y alegaba la existencia de cargas.Dos días después cambió de idea».