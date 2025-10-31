El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Puerto Deportivo entra en una nueva fase de resideño de la zona de la mano de la Autoridad Portuaria. IGNACIO PÉREZ

El pleno de Getxo exige el cese del gerente por el fiasco del Puerto

El PNV defiende que se debe tratar en la sociedad donde tiene mayoría y el resto de partidos piden además una «investigación»

Leire Pérez

Leire Pérez

Getxo

Viernes, 31 de octubre 2025, 01:44

Comenta

El pleno del Ayuntamiento de Getxo solicitó ayer al Consejo de Administración de la sociedad pública del Puerto Deportivo el cese del director de la ... entidad, Álvaro Cerezo, tras el fiasco de la regeneración de la zona portuaria y el abandono de la concesionaria. El requerimiento se aprobó con el apoyo del PP, EH Bildu y Elkarrekin Podemos, y la abstención del PSE. El PNV, como ha sido habitual desde que se comenzase a hablar de la construcción de un hotel, piedra angular de un proyecto que busca convertir a la localidad en una base de cruceros, se mostró contrario. Y se quedó solo.

