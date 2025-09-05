El plan del Gobierno vasco para captar pisos de alquiler en Getxo solo logra 83 El Ayuntamiento se ha mostrado en varias ocasiones contrario a regular el mercado al discrepar con la Ley de Vivienda

El plan del Gobierno vasco para captar vivienda y sacarla en alquiler a precios más asequibles que los del mercado no termina de despegar en Getxo. Alokabide únicamente ofrece a día de hoy 83 pisos a través de su programa Bizigune, el más popular y que más aceptación cosecha entre los propietarios. El número es sumamente descriptivo. Revela la dificultad de aumentar la oferta en el que es el municipio con los alquileres más altos del territorio. De media más de 900 euros al mes.

A pesar de la seguridad que el arrendamiento público ofrece a los propietarios –cobro asewgurado y arreglo de desperfectos– , la sociedad únicamente ha conseguido movilizar cinco viviendas en los dos últimos años. En el último observatorio municipal elaborado por el Ayuntamiento antes de verano siete de cada diez encuestados aseguraban que les gustaría vivir por su cuenta, pero el 90% señalaba el precio como «principal obstáculo» para independizarse.

Getxo sale todavía peor parado si se comparan con la vivienda que sí ha logrado movilizar el Ejecutivo autonómico en los otros dos municipios con más habitantes de Bizkaia. Alokabide cuenta con 1.170 viviendas en Bilbao y 499 en Barakaldo. Bizkaia es el territorio en el que más pisos han transferido los propietarios en los últimos tiempos. Un total de 4.591, el 61% de los 7.464 gestionados en Euskadi.

En 2023, Visesa, sociedad pública del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno vasco y el Ayuntamiento de Getxo renovaron el convenio que mantenían para dar un empujón a la vivienda de alquiler. Según los últimos datos todavía no ha logrado dar grandes frutos. Llama la atención en el departamento del consejero Denis Itxaso la poca adhesión al programa. Puede haber varias explicaciones. Por un lado, el alto poder adquisitivo de sus vecinos que les permite tener las viviendas cerradas, y por el otro, que no resultan atractivas las condiciones de Alokabide. La ganancia va a ser casi la mitad – ronda los 600 euros– de la que obtendrían con un arrendamiento en el que elijan ellos mismos a los inquilinos. Con Bizigune deben ceder su propiedad durante seis años, aunque se garantizan el cobro.

7.714 demandantes

En mayo 7.714 personas estaban inscritas en Etxebide demandando vivienda protegida en Getxo. De ellas, el 68% buscaban un alquiler. Algo más de la mitad estaban empadronadas en el propio municipio.

Aún así, el Ayuntamiento es contrario a intervenir y reclamar la categoría de municipio tensionado, como acaba de suceder en Bilbao. El concejal de Urbanismo, Álvaro González (PNV), defendió el año pasado que la Ley de Vivienda había servido para «subir los precios y dar más inseguridad jurídica a los propietarios». El Consistorio se apoyó en que la valoración del Gobierno vasco deja fuera al municipio por su elevada renta, lo que distorsionaba la realidad al unir, por ejemplo, zonas tan dispares como la Avenida de Zugazarte –donde el metro cuadrado llega a superar en algunos edificios exclusivos los 6.000 euros el metro cuadrado– con Romo.

El Gobierno vasco ha construido en los últimos meses 131 VPO en régimen de alquiler en Getxo: 68 en Sarrikobaso, 54 en Venancio y 58 en Iturribarri. Las últimas casas edificadas en la calle Areneazpi se entregarán a sus inquilinos durante el primer trimestre de 2026. El futuro Plan General de Ordenación Urbana que está en tramitación prevé construir en el futuro 4.471 nuevas viviendas, la mayoría en la parte baja del barrio de Andra Mari. Dos de cada tres serán protegidas.

