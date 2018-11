Piden modificar la tasa de alcantarillado de Erandio, la más «injusta y cara de Bizkaia» Ganemos Erandio ha reunido más de 2.000 firmas para que se cambie el cáculo del impuesto. / P. URRESTI Solo este Ayuntamiento y el de Bilbao la cobran según el valor catastral de la vivienda y no en función del agua gastada, y el tipo que aplica la capital vizcaína es menor IÑIGO SÁNCHEZ DE LUNA ERANDIO. Jueves, 15 noviembre 2018, 01:00

El Ayuntamiento de Erandio cobra la tasa de alcantarillado más «injusta y cara» del territorio, según los afectados. En primer lugar, es la única administración local, junto a Bilbao, que calcula la tasa en función del valor catastral de la vivienda, sin tener en cuenta la cantidad de agua que se consume. El recibo de alcantarillado llega a los vecinos que poseen una propiedad de forma anual con el recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles. Es decir, abonan a la vez el gravamen por la propiedad que poseen y el cargo por el mantenimiento de las alcantarillas.

Mientras, el resto de los pueblos de Bizkaia pagan esta tasa aparte, la mayoría, cada tres meses, cuando el Consorcio de Aguas les gira las facturas. Los vecinos de Leioa, por ejemplo, pagan al ente consorciado por los metros de agua consumidos, el saneamiento – cuyo importe varía también en función del líquido gastado– y una tarifa también variable por el alcantarillado.

Pero además, a esto se suma que la fórmula de calcular la tasa resulta gravosa para los erandioztarras respecto a la que utiliza Bilbao. Es decir, el tipo que el Ayuntamiento de la capital vizcaína usa para calcular el recibo según el valor catastral de la vivienda – el 0,0348 % de la base imponible– es mucho menor, que el que aplica Erandio (del 0,067 %). Si aquí se pasara a pagar la tasa como en el resto de pueblos, en función del consumo de agua, o como en la capital vizcaína, los vecinos pagarían la mitad, aseguran los afectados por este «agravio».

Que nos dejen de sangrar

Por este motivo, reclaman «que nos dejen de sangrar». Además, piden el cumplimiento de una norma foral que establece que el importe de las tasas no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate. Los ingresos estimados serían de 800.000 euros al año en Erandio que en cumplimiento de la normativa se deberían dedicar a la mejora del servicio. Pero «hemos solicitado los datos por activa y por pasiva de los últimos cinco años y no nos lo facilitan», señalan. Una postura que tiene su causa en que «solo se llega a gastar menos de la mitad de lo recaudado por el alcantarillado, por lo que deberían de devolver los importes no empleados», aseveran. La oposición ha tomado cartas en el asunto.

Ganemos ha presentado una propuesta defendiendo que se cobre como en el resto de municipios. La actual fórmula «es herencia de Bilbao. Desde la desanexión de la villa aún se mantiene este sistema vetusto». La petición está avalada por 2. 086 firmas. Su portavoz, Margarita Vicente, anunció que si el gobierno local vuelv a desoír su protesta, pondrá en marcha «otra campaña, por la primavera, para pedir una consulta popular». La portavoz de EH Bildu, Ana Crespo, se mostró partidaria de ajustarl el recibo del alcantarillado, «no por una cuestión económica sino para que paguen más aquellos que hagan un mayor consumo». El equipo de gobierno aseguró que se está «estudiando este tema desde el punto de vista puramente económico y desde el de Obras y Servicios por aquello de que lo que se recauda hay que invertirlo en mantenimiento, obras, reposiciones...». Y se mostraron dispuestos a «estudiar alternativas que satisfagan a las partes, manteniendo la legalidad vigente».