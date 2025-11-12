Una pequeña embarcación abandonada en la playa de Gorliz despierta la curiosidad

Desde hace casi dos semanas, una pequeña embarcación permanece varada en la orilla de la playa de Gorliz, aparentemente arrastrada por el oleaje tras un ... temporal. Nadie se ha hecho cargo de ella, y su estado —con evidentes signos de deterioro y roturas en el casco— sugiere que lleva tiempo a la deriva antes de acabar encallada en la arena.

Se trataría de una embarcación vizcaína de recreo dedicada a la práctica deportiva o a la pesca no profesional. Los registros consultados apuntan a que podría haber sido inscrita en 1991, aunque las autoridades no han confirmado aún su procedencia ni la identidad de su propietario.

La presencia del pequeño bote, visible incluso desde el Hospital de Gorliz, se ha convertido en un elemento curioso para vecinos y visitantes. Muchos se acercan para observarlo de cerca o tomar fotografías, sorprendidos de que, tras tantos días, nadie haya asumido su titularidad.