La Diputación ha instalado 4.000 metros cuadrados de pantallas en los dos extremos del túnel. E. C.

«Por aquí no pasa nadie, nos han encerrado detrás un muro en plena Avanzada»

Vecinos y comerciantes de Leioa denuncian que los paneles para reducir el ruido tras la cubrición de la vía les ha dejado aislados y genera inseguridad

Johana Gil

Johana Gil

Leioa

Jueves, 16 de octubre 2025, 17:33

Lo que se anunció como la solución definitiva al histórico problema del ruido en torno a la trinchera de La Avanzada en Leioa ha derivado ... en una nueva fuente de malestar, según denuncian vecinos y comerciantes de la zona. La reciente finalización de las obras de cubrición de la carretera –por la que circulan más de 100.000 vehículos al día– ha desatado una oleada de críticas por «el aislamiento» generado tras la instalación de altos muros a ambos lados del nuevo túnel.

