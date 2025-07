Las paellas colonizan Aixerrota: «Es el mejor día del año»

Lo que en 1956 comenzó como una pequeña paellada entre tres amigos en Azkorri hoy se ha convertido en una de las fiestas más multitudinarias ... y reclamadas de Getxo. El municipio costero celebra este viernes, en la festividad de Santiago, la LXX edición del tradicional concurso de paellas, un certamen internacional que congrega cada año a más de 30.000 personas de distintas partes del territorio en las campas de Aixerrota. «Es la mejor fiesta del año. Hay gente que ha venido de toda la vida y el concurso ha crecido tanto que no sé si algún día se podrá parar, no creo», decía entre risas Ezkarne Unanue, presidenta de la asociación Itsas Argia, impulsora del certamen.

Un olor a brasa y comida recorría desde primera hora del día cada rincón de las campas de Aixerrota, donde decenas de personas, perfectamente uniformadas de blanco y azul, se encuentran preparando los arroces que después degustarán. En la zona oficial hay colocados más de 390 toldos, «todos los que ponemos a disposición», decía Unanue. «Por la cantidad de gente que hay a estas horas (apenas habían pasado unos minutos de las 10.30 horas) tiene pinta de que este año vendrá mucha más gente», sostenía la presidenta.

Las getxotarras Irantzu Artabe y Agate Borda cuentan que cuando «eran más jóvenes iban al Bronx», la zona no oficial donde se congregan miles de jóvenes en espectaculares casetas hechas a mano. Fieles a la tradición, aseguran llevar más de 30 años yendo a Paellas junto con el resto de la cuadrilla. «A las 8.30 ya estábamos aquí. Veníamos de pequeñas con nuestros padres. Mi madre venía hasta con una burra que se llamaba Rosalía por aquel entonces», sostenía Borda.

-¿Y de qué vais a hacer la paella?

-Pues dependemos de las alergias de cada uno. Como alguna es alérgica al marisco la haremos de pescado. Pero vamos, que no es porque no queramos, sino porque no podemos.

También Mikel Txintxu y su cuadrilla tenían pasadas las once de la mañana todo listo para empezar con el arroz. «Nosotros no participamos en el concurso, pero venimos igual. Somos de Algorta y para nosotros hoy es la fiesta del pueblo», decía. Además de los ingredientes típicos de la paellas -ellos han apostado por hacerla de pollo- esta cuadrilla getxotarra estaba bien surtida con 50 litros de sangría y mucha cerveza. «Para el hamaiketako tenemos patatas a la riojana y todo» comentaba.

Certamen de paellas

Aunque son cientas las cuadrillas que vienen a pasar el día y a comer arroz a las campas de Aixerrota, solo unas 100 son las que cada año participan en el concurso organizado por Itsas Argia. «Del centenar que participa entre 15 y 20 no tienen mucho cuidado con el arroz y a simple vista se ve que están quemadas», explica Javier Vega, miembro del jurado que dentro de unas horas (a partir de las 13.30 horas) degustará las paellas. «Hay tres cosas que se tienen en cuenta a la hora de valorar: el punto del arroz, el sabor y el adorno, pero este último que sea comestible. De nada nos sirve una estructura que sea espectacular pero de cartón», añadía.

-¿Y cómo hacéis para elegir una después de probar tantos platos?

-Pues por eliminación. Primero pruebas una, te lavas la boca con agua, el tenedor también y a por la siguiente. Enseguida ves si una paella tiene buena pinta o no, pero tratamos todas con cortesía claro.

A medida que pasaban las horas las campas se convertían en un verdadero hervidero. Y a lo largo del día no irá a menos. Jóvenes, mayores y niños disfrutan de una fiesta diurna que muchos califican de «única». De forma paralela, en el Bronx, cientos de cuadrillas disfrutan también de la música y la comida. «La convivencia es total. Los jóvenes que están allí son los hijos, nietos y sobrinos de los que estamos aquí hace años. Cuando éramos jóvenes nosotros también teníamos nuestro sitio. Cuando crezcan ya vendrán a la zona oficial», aseguraba la presidenta de Itsas Argia.