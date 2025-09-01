El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Edificio en el que se ubica el centro sanitario de Erandio Goikoa. E. C.

Osakidetza reforzará con dos consultas su atención en Erandio

Para ello contratará un médico de familia y un enfermero que se sumarán al equipo actual

Leire Pérez

Leire Pérez

Erandio

Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:16

Osakidetza reforzará la atención que presta a día de hoy en la zona de Erandio Goikoa. Lo hará a partir de la segunda quincena de octubre. Para ello contratará un médico de familia y un enfermero que se sumarán al equipo actual. La localidad lleva años arrastrando carencias y los vecinos deben trasladarse a los centros de salud de otras localidades como Bilbao y Getxo para recibir atención especializada.

El personal que ocupará las futuras plazas, prestará servicio en horario de mañana y de lunes a viernes. Compaginará su trabajo en el centro sanitario de Erandio y el de Derio. De esta forma, Osakidetza adaptará el «servicio a las necesidades demográficas del municipio y, más concretamente, a la zona donde está ubicado el consultorio, que ha desarrollado un importante crecimiento de la población residente en los últimos años», según explicaron ayer.

El departamento de Salud y el Ayuntamiento de Erandio han iniciado las obras de ampliación del ambulatorio precisamente para poder acoger el nuevo servicio y atender de forma «más cómoda y accesible» a sus vecinos. Con la reforma el inmueble sumará de esta forma dos nuevas consultas. Una de ellas se destinará a los médicos para que puedan atender a los pacientes y la otra servirá para que se ubique allí el servicio de enfermería.

«La ampliación de personal y del consultorio de Erandio Goikoa suponen un avance en el compromiso del departamento de Salud y Osakidetza de fortalececer la Atención Primaria y garantizar así una asistencia de calidad para todas las personas, según remarcaron desde el Ejecutivo autonómico.

