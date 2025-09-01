Osakidetza reforzará con dos consultas su atención en Erandio Para ello contratará un médico de familia y un enfermero que se sumarán al equipo actual

Osakidetza reforzará la atención que presta a día de hoy en la zona de Erandio Goikoa. Lo hará a partir de la segunda quincena de octubre. Para ello contratará un médico de familia y un enfermero que se sumarán al equipo actual. La localidad lleva años arrastrando carencias y los vecinos deben trasladarse a los centros de salud de otras localidades como Bilbao y Getxo para recibir atención especializada.

El personal que ocupará las futuras plazas, prestará servicio en horario de mañana y de lunes a viernes. Compaginará su trabajo en el centro sanitario de Erandio y el de Derio. De esta forma, Osakidetza adaptará el «servicio a las necesidades demográficas del municipio y, más concretamente, a la zona donde está ubicado el consultorio, que ha desarrollado un importante crecimiento de la población residente en los últimos años», según explicaron ayer.

El departamento de Salud y el Ayuntamiento de Erandio han iniciado las obras de ampliación del ambulatorio precisamente para poder acoger el nuevo servicio y atender de forma «más cómoda y accesible» a sus vecinos. Con la reforma el inmueble sumará de esta forma dos nuevas consultas. Una de ellas se destinará a los médicos para que puedan atender a los pacientes y la otra servirá para que se ubique allí el servicio de enfermería.

«La ampliación de personal y del consultorio de Erandio Goikoa suponen un avance en el compromiso del departamento de Salud y Osakidetza de fortalececer la Atención Primaria y garantizar así una asistencia de calidad para todas las personas, según remarcaron desde el Ejecutivo autonómico.

