Osakidetza modernizará las habitaciones y áreas comunes del hospital de Gorliz

El emblemático Hospital de Gorliz, uno de los referentes sanitarios de la costa vizcaína, afrontará próximamente una profunda rehabilitación de cinco de sus unidades sanitarias. ... El proyecto, impulsado por el Servicio vasco de Salud, contempla la modernización de las áreas asistenciales del edificio principal. La licitación, recién publicada, está abierta por un valor de 4.001.898 euros para adaptar las instalaciones a los estándares actuales de seguridad y atención al paciente de Osakidetza.

La intervención abarca la rehabilitación completa de la cubierta de la infraestructura, las terrazas de la tercera planta y las áreas de hospitalización del ala derecha y zona central de la misma. De esta manera se pretende mejorar la seguridad, la funcionalidad y la intimidad de los usuarios, que todavía son ingresados en habitaciones de cuatro camas. Estas serán sustituidas por estancias individuales o dobles, más amplias, luminosas y con baño propio adaptado a personas con movilidad reducida.

También contempla la creación de nuevas zonas de control de enfermería, despachos médicos, salas de terapias, de reuniones y espacios de descanso para familiares y profesionales. La reorganización del espacio interior priorizará entornos más cómodos, eficientes y humanos, al tiempo que introducirá mejoras en la climatización, ventilación y accesibilidad.

Las obras tendrán un plazo de ejecución de 18 meses desde la adjudicación del contrato, prevista para el primer trimestre de 2026. Durante el desarrollo de los trabajos se garantizará el funcionamiento operativo del resto de unidades hospitalarias, especialmente en los meses de mayor presión asistencial.

En concreto, se establece que la ejecución deberán adaptarse al calendario sanitario durante la temporada de gripe, que suele extenderse de mediados de diciembre a finales de febrero, cuando el centro alcanza su máxima ocupación. De este modo se evitarán afecciones en la atención y se mantendrán plenamente operativas las plantas.

La propuesta respeta la singularidad arquitectónica del edificio original, protegido por la Diputación Foral de Bizkaia por su valor patrimonial. Se mantendrá su estética modernista de fachada blanca y azul, y su integración paisajística frente a la bahía de Gorliz. Este edificio centenario fue inaugurado en 1919 como sanatorio marítimo. Su puesta en marcha supuso toda una revolución en el tratamiento de la tuberculosis infantil mediante la luz solar (helioterapia) y el agua de mar (hidroterapia).

Fue el primer edificio en España construido completamente de hormigón armado. Con el tiempo, el centro evolucionó y, a partir de los años 60, pasó a tratar otras afecciones neurológicas, y hoy en día es un hospital especializado en la atención de pacientes con patologías no agudas en fase de estabilización, convalecencia, cuidado paliativo y tratamiento rehabilitador.