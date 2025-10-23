El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Durante el desarrollo de los trabajos se garantizará el funcionamiento operativo del resto de unidades hospitalarias. Osakidetza

Osakidetza modernizará las habitaciones y áreas comunes del hospital de Gorliz

El proyecto de más de 4 millones de euros renovará cinco unidades sanitarias sin alterar el edificio original por su valor patrimonial

Johana Gil

Johana Gil

Gorliz

Jueves, 23 de octubre 2025, 17:41

El emblemático Hospital de Gorliz, uno de los referentes sanitarios de la costa vizcaína, afrontará próximamente una profunda rehabilitación de cinco de sus unidades sanitarias. ... El proyecto, impulsado por el Servicio vasco de Salud, contempla la modernización de las áreas asistenciales del edificio principal. La licitación, recién publicada, está abierta por un valor de 4.001.898 euros para adaptar las instalaciones a los estándares actuales de seguridad y atención al paciente de Osakidetza.

