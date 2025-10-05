El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La renuncia de la empresa concesionaria complica aún más la revitalización del Puerto Deportivo de Getxo que languidece desde hace años. l. pérez

«Es una oportunidad para que Getxo no se convierta en Puerto Banús»

Amarristas solicitan a EKP, sociedad del Gobierno vasco que gestiona 12 pantalanes, que tome las riendas del Puerto Deportivo

Leire Pérez

Leire Pérez

Getxo

Domingo, 5 de octubre 2025, 01:46

Comenta

«El Puerto Deportivo de Getxo lleva mucho tiempo ya no languideciendo, sino muerto. Ahora igual, con suerte, se abre una oportunidad y esto no ... se convierte en Puerto Banús, actúa antes el Gobierno vasco», comentaban ayer por la mañana un grupo de amarristas mientras miraban a la mar. Se referían con esta afirmación a la renuncia por sorpresa de la adjudicataria, Abra Getxo Port, que tenía la misión de revitalizar la zona con una inversión de 21 millones de euros. Tras nueve meses de concesión, se marcha sin haber levantado ni un azulejo.

