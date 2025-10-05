«Es una oportunidad para que Getxo no se convierta en Puerto Banús»

«El Puerto Deportivo de Getxo lleva mucho tiempo ya no languideciendo, sino muerto. Ahora igual, con suerte, se abre una oportunidad y esto no ... se convierte en Puerto Banús, actúa antes el Gobierno vasco», comentaban ayer por la mañana un grupo de amarristas mientras miraban a la mar. Se referían con esta afirmación a la renuncia por sorpresa de la adjudicataria, Abra Getxo Port, que tenía la misión de revitalizar la zona con una inversión de 21 millones de euros. Tras nueve meses de concesión, se marcha sin haber levantado ni un azulejo.

La idea que manejaba la sociedad pública que depende al 67% del Ayuntamiento de Getxo no convenció desde el principio. Los amarristas, comerciantes y hosteleros se quejaban de que se habían disparado las «tarifas». Tampoco ha gustado el proyecto de última hora de construir un hotel de 190 plazas y hasta 26 metros de altura. Por eso, que la empresa se vaya no les parece mal. Ayer eran poco después de las 12.00 horas del mediodía cuando el grupo de usuarios se amontonaba junto a los pantalanes a charlar. De los pocos que había en el lugar. Ni los rayos de sol lograban contagiar de esperanza un lugar casi cerrado a cal y canto. Sobrevive la taberna Silver´s, que no renuncia a tirar la toalla y en el otro extremo, una tienda de ropa. Poco más. «No sabemos nada, no nos han dicho nada nuevo de los alquileres, seguimos haciendo el esfuerzo de mantenernos y atender a nuestros clientes», comentaron.

«Para que esto funcione y vuelva la gente de Getxo que se ha tenido que marchar al puerto de Laredo tienen que poner los precios del resto de puertos de Euskadi. Aquí pagamos 380 euros al mes mientras que ahí en frente, en Santurtzi, pagan 2.000 euros al año. ¿Por qué estas tarifas? Es que se les olvida que este puerto se hizo con dinero público de todos los vascos y ahora quieren hacer un negocio», criticaron Fernando Morales y Jesús Siaba.

Ampliar 200 barcos se han ido a Laredo por la subida de las tarifas. Luis Ángel Gómez

«Llevamos un año pagando y sin ningún beneficio, todo lo prometido en nada. ¿Por qué tenemos que poner nuestro dinero porque quieran montar un pueblo para la elite?, ¿de qué van? Es que ya no hay ni un taller para cambiar una pieza, se han tenido que ir todos, y ya ni hablamos de los puestos de trabajo perdidos», recordaron desde el grupo de amarristas.

Miguel Amarilla fue uno de los perjudicados por el cambio de concesionaria. Ha pasado de tener una nave en el Puerto Deportivo de Getxo en la que arreglar los barcos de sus 250 clientes a verse obligado a que su furgoneta se convierta en un improvisado almacén. «Tuve que cerrar la naútica después de 15 años, casi me duplicaron el alquiler y no me quedó otra», comentó. Si quiere subsistir no le queda otra que ir hasta el puerto de Laredo, a donde se han ido gran parte de sus clientes. «A ver si ahora buscan una opción para que podamos trabajar», confió.

Ayuntamiento

Los amarristas aseguran que «el 31 de diciembre se marcha la empresa y entonces el Ayuntamiento se hará cargo durante dos años, hasta que apruebe un nuevo concurso». Ha habido usuarios que han logrado blindar los precios por lo menos para ese período. «Me han dejado en 100 euros al mes por una moto, espero que me lo mantengan, al vivir aquí no me queda otra porque para llevarlo a Santurtzi hay que estar empadronado, allí pagan 200 euros al año. A ver si mejoran las cosas», afirmó Josu.

La asociación GKP, en la que están representados más de 300 amarristas y comerciantes, mantiene un contencioso por una licitación que considera «ilegal». En los próximos días la junta celebrará una reunión para valorar la situación. «El relleno se hizo con 2.000 millones de pesetas de dinero público, es una zona pública y tiene que haber un control de ello. Es nececesario separar la lámina de agua de la gestión de la zona de ocio, como en Hondarribia», solicitaron.