El inmueble en Etxebarri que acogerá la sede de la asociación de mujeres. Ayto. de Berango

El nuevo centro cultural para las mujeres de Berango verá la luz el próximo verano

El municipio transforma un local en desuso en un espacio exclusivo para la asociación local y sus actividades culturales y de empoderamiento

Johana Gil

Johana Gil

Berango

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 16:36

Comenta

La asociación de mujeres de Berango tendrá un nuevo lugar propio donde reunirse, formarse y desarrollar sus actividades diarias. Las obras para el centro cultural ... de este colectivo en la zona de Etxebarri ya están en marcha. La futura sede se habilitará en un local municipal que llevaba tiempo en desuso, un bajo ubicado en la calle Jesús María Leizaola, a la altura del número 1.

