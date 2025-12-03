El nuevo centro cultural para las mujeres de Berango verá la luz el próximo verano

La asociación de mujeres de Berango tendrá un nuevo lugar propio donde reunirse, formarse y desarrollar sus actividades diarias. Las obras para el centro cultural ... de este colectivo en la zona de Etxebarri ya están en marcha. La futura sede se habilitará en un local municipal que llevaba tiempo en desuso, un bajo ubicado en la calle Jesús María Leizaola, a la altura del número 1.

El inmueble será reformado para responder a las demandas planteadas por sus integrantes. La actuación incluye la modernización completa de las instalaciones, la mejora de la accesibilidad y la adecuación a la normativa vigente. Con una inversión de 398.000 euros, se prevé que la sede pueda ponerse en funcionamiento en un plazo aproximado de seis meses.

La alcaldesa, Itziar Aguinagalde, destaca que la propuesta llega en un momento decisivo. «Actualmente, el edificio que ocupan va a ser derribado en los próximos años para acoger el nuevo centro integral IPI (Infantil, Primaria y ESO). Por este motivo y por la importancia social de este grupo, el equipo de gobierno decidió que ese local debía ser para ellas. Es un espacio exclusivo para el colectivo».

Tanto el diseño como los objetivos del recinto son el resultado de un proceso participativo en el que han intervenido representantes de la agrupación y el equipo municipal. «Mujeres de la junta directiva y socias han diseñado junto al departamento técnico el establecimiento, atendiendo a sus necesidades en todo momento», subraya la regidora, quien añade que «los trabajos han comenzado esta semana con mucha ilusión».

El proyecto contempla la creación de dos salas polivalentes, un hall de acceso, una oficina, aseos y vestuarios, un área destinada a fisioterapia y un gimnasio preparado para entrenamientos funcionales y rutinas de bienestar. De esta manera, se podrá organizar en mejores condiciones las numerosas iniciativas que se desarrollan durante todo el año, como gimnasia, sesiones de aeróbic, yoga, pilates, manualidades, bailes de salón y salidas culturales, además de los habituales talleres de empoderamiento, exposiciones y charlas formativas. «Contar con un punto de encuentro así de amplio facilitará ampliar la programación y atender a un número mayor de participantes».

La Casa de las Mujeres de Berango es una demanda vecinal de hace varios años, y que también estaba incluida en los presupuestos de este ejercicio. «Queremos seguir dando nuestro apoyo y visibilizar la labor que realizan en el municipio», señala la primera edil.