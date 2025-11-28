Noria de Getxo: horarios y precios de la atracción Estará en funcionamiento desde este viernes

Getxo cuenta desde este viernes con una gran noria. Se trata de la nueva atracción en el municipio para estas navidades, que está instalada en el muelle de Evaristo Churruca, en Las Arenas. Una noria de 24 metros de altura y con 30 cabinas que atraerá a miles de visitantes.

Será la única atracción de este tamaño en Bizkaia durante las fiestas, un nuevo icono que funcionará desde este viernes y hasta el próximo 6 de enero. La noria abrirá todos los días de 11.30 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 horas, el mismo horario que el Parque Infantil de Navidad Getxolandia.

Por su parte, el precio por viaje será de 5 euros -gratuito para personas con discapacidad-, aunque el Ayuntamiento ha adelantado que habrá jornadas con descuentos.

Además, para que la espera de los asistentes a esta nueva atracción sea más amena, la zona contará también con un mini tren infantil, además de un puesto de gofres y creps que completará la oferta familiar.

Respecto al encendio de luces en Getxo, será este viernes a las 19:00 horas en la plaza de la Estación de Algorta.

Del 19 al 6 de enero, el PIN acercará al público infantil diversas atracciones en la plaza Estación de Las Arenas. El horario de apertura del parque será de 11.30 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 h. Los días 25 de diciembre y 1 de enero el parque permanecerá cerrado. El precio de cada viaje será de 2 euros y habrá un bono de cinco viajes para la misma instalación por 7,50 euros.Además, la Cabalgata de Reyes atravesará Getxo el día 5 de enero en dos recorridos. El primero discurrirá por Andra Mari y Algorta, y comenzará a las 17.30 h. Mientras que el segundo, en Las Arenas-Romo, tendrá lugar a partir de las 19.30 h.

