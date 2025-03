Leire Pérez Getxo Viernes, 28 de marzo 2025, 18:20 Comenta Compartir

En 2020 la asociación de comercio, hostelería y servicios de Getxo, consciente de que el futuro para el maltrecho comercio local era abrir otras vías de negocio y aprovechar las oportunidades que daba la tecnología, contactó con Suuma & B10 Projects. Getxo Enpresa quería poner en marcha una plataforma de comercio on line. Lanzaba una especie de gran escaparate digital en el que los minoristas mostraban sus productos y sus ofertas. Cinco años después casi 300 negocios forman parte de esta gran red y el 60% de los usuarioscanjean alguna de las promociones.

–De los más de 1.200 comercios que se han adherido en los últimos años a GERTUap, en torno a 300 están en Getxo. ¿Es un número destacado?

– Suuma & B10 Projects comenzó en 2020 a trabajar en esta plataforma de apoyo a la digitalización del comercio local y, tanto Getxo Enpresa como el comercio del municipio, fue una parte fundamental en su desarrollo. Probablemente es la localidad que más números de comercios tiene asociados a la aplicación. Ahora está presente en otras tantas localidades y lo va a estar en Roma.

– ¿Es imprescindible la digitalización del comercio?

–El consumidor es cien por cien digital, la sociedad ha cambiado. Cuando vamos a comprar algo lo primero vamos a internet. El hábito del consumidor es diferente, antes salíamos de compras y ahora directamente a comprar. No nos informamos en los comercios, lo hacemos a través de internet. Que el comercio local tenga esa presencia y que los consumidores lleguemos rápido a su oferta es vital. Si no estás en el momento que el consumidor ha decidido qué quiere, estas fuera del mapa. La oferta comercial de Getxo es enorme, solemos pensar que es el mejor market place que tiene cualquier consumidor en el municipio.

– ¿También puede ser que lo utilicen en otras localidades próximas?

– Totalmente. Si estas en Bilbao, Leioa, Erandio... Como la presencia en internet es individual, está muy atomizada, es muy difícil llegar a ver la oferta comercial de un municipio.En su momento pensamos cómo agrupar esa oferta en una plataforma y que el consumidor identificase qué es comercio local. Aquí te vas a encontrar la carnicería, la charcutería, la floristería...

– ¿Por qué Getxo ha sido uno de los municipios con mayor adaptación?

– Trabajamos con las asociaciones y entes que forman parte del ecosistema de apoyo al comercio local. Getxo Enpresa se planteó que tenía que adecuar su oferta a sus clientes con herramientas y plataformas digitales. Era un gran reto y dio pasos para avanzar en servicios digitales a sus asociados. Todos se han ido adaptando.

– ¿Se han dado cuenta de que tienen que abrirse a otros mercados?

– En estos trece años no he conocido ni un sólo comerciante que no tenga presente la importancia de la digitalización. No es una cuestión de concienciación, es un problema de facilitarle herramientas efectivas. Estamos hablando de autónomos que trabajan todo el día, que abren la persiana a las 10.00 horas de la mañana, que la cierran a las 20.00 horas. Si pueden van a comer, si no, no, la mayoría son mujeres, empresas unipersonales, familiares... Tienen la conciencia de estar en el mundo digital, les falta las herramientas adecuadas para su actividad. No tienen tiempo para estar dos horas haciendo contenidos, lo hacen el fin de semana, el domingo, a la noche, como pueden...

Esencia local

– Cada vez hay más turistas. Puede suceder que vayamos a un sitio y nos quedemos con las ganas de comprar, por ejemplo, un bolso. ¿De esta forma podrían localizar la tienda y adquirirlo?

– Cien por cien. El comercio de Getxo y de otros sitios tiene que tener visibilidad ante dos clientes, uno el residente, y otro, el que le visita. Hoy por hoy, Getxo es el segundo destino turístico de Bizkaia. Hay un movimiento de personas que necesariamente se debe aprovechar.España es el tercer destino turístico del mundo, hay más de 17 millones de desplazamientos por carretera y este fenómeno es vital para el comercio.

– También hay cruceros.

– Hay que tener esa visibilidad digital, nuestro reto es que ese pasajero de crucero también conozca la esencia local de Getxo. Queremos trasladar a ese visitante que, a través de Gertu van a encontrar una riqueza específica que el comercio representa. Muchos elementos del comercio local son cien por cien Getxo. Tiene un papel fundamental, cada vez hay más consumidores que quieren disfrutar de esa identidad local, nadie quiere sacarse una foto en la puerta de un Burger King, cuando vas de vacaciones, lo quieres hacer en un restaurante típico.