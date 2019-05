Nace una plataforma que reclama una OTA 'universal' en Getxo El aparcamiento es un bien escaso en Getxo, sobretodo en la época estival. / PEDRO URRESTI El colectivo denuncia que el sistema actual discrimina a los vecinos según vivan en zonas de aparcamiento azules o blancas TXEMA IZAGIRRE GETXO. Martes, 21 mayo 2019, 22:26

Quienes reclaman una OTA universal en Getxo distinguen entre vivir en zona blanca o en zona azul. Los primeros deben gastar dinero por aparcar en los lugares del municipio en que impera el estacionamiento de pago regulado porque no pueden acceder a comprar la tarjeta. «El malestar y hartazgo» vecinal ha dado lugar al nacimiento de una plataforma que se llama 'OTA txartela guztiontzat'-'Tarjeta de OTA para todos'. Estas personas -que ya han organizado un grupo en Whatssap- requieren «soluciones para quienes habitan en esas zonas del municipio y para quienes vienen a trabajar a la localidad costera.

Tener derecho a la cartulina solo depende de dónde se reside. «Quienes viven en calles peatonales o zonas blancas no tienen derecho a aparcar en zona azul, cuando pagan los mismos impuestos. Solo queremos que nos den la posibilidad de pagar la tarjeta y que nos dejen aparcar», proclaman. Es la denuncia de una de las promotoras de este colectivo. Quieren que de una vez modifiquen el sistema de OTA, porque denuncian que «somos miles los afectados».

Algunos de los puntos negros que se ven afectados en el municipio son Romo, Santa Ana, Villamonte, Basagoiti, Fadura, Andra Mari... «No son sólo los extrarradios», se quejan desde la plataforma. La política de la OTA actual les parece que «discrimina a buena parte de la población». En ese grupo figuran quienes habitan en zonas periféricas, peatonales o comerciantes, por poner unos ejemplos. El resultado es que «hay miles de personas que cada día no encuentran estacionamiento si viven en zonas peatonales o blancas». Sin embargo, quien reside en zona OTA «puede comprar dos tarjetas y aparcar su tercer coche en zona blanca, con lo cual, el resto pierde un montón de tiempo en encontrar una plaza que no hay por ningún lado». No en vano, Getxo es uno de los municipios que más vehículos tiene, con una media de casi de tres por familia.

La plataforma se queja de que esa carencia de estacionamientos les obliga a perder una buena porción de tiempo cada día. «Muchas personas vienen de pueblos vecinos a estacionar junto a Bidezabal, que no hay OTA. Así que quienes residen en los alrededores no tienen ni un hueco para dejar su coche». En Fadura sucede que los usuarios del polideportivo estacionan allí y quienes se ven desplazados son los propios residentes. Los huecos se despejan después de las nueve de la noche.

De ahí que protesten porque «el sistema de OTA que hay en Getxo no responde a la necesidad sociológica de la ciudad». Inciden en que «es necesario cambiarlo porque afectaa la calidad de vida de miles de personas».