Los municipios de Uribe Kosta compartirán perrera de nuevo Gatos en una perrera. / I. AIZPURU La Mancomunidad recupera este servicio una vez corregidos los agravios comparativos entre ayuntamientos que llevaron a su eliminación en 2011 IÑIGO SÁNCHEZ DE LUNA BERANGO. Martes, 29 enero 2019, 01:00

Un servicio de recogida de animales conjunto para todos los municipios de Uribe Kosta. Esto es lo que ofrece ya la mancomunidad de esta comarca, una prestación a la que poco a poco se van adhiriendo los distintos ayuntamientos, uno de los últimos el de Gorliz, tras ser aprobado por el pleno municipal celebrado hace unas jornadas. Con esta unión de los ayuntamientos se persigue reducir el coste que siportan los consistorios mancomunados por el servicio de perrera municipal.

«Nuestro papel acaba ahí, ahora cada ayuntamiento es autónomo a la hora de funcionar y abonar la correspondiente cuota», explica la presidenta de la Mancomunidad y alcaldesa de Berango, la jeltzale Anabel Landa. En este sentido y pese a que la única empresa que se presentó a la licitación será la que ofrezca el servicio -Europa Canina con sede en Barakaldo-, cada ayuntamiento abonará la correspondiente factura por la recogida y mantenimiento de aquellos animales detectados y recogidos en su localidad al no haberse podido localizar a su dueño.

Cada municipio cuenta con su propia Ordenanza Reguladora de Tenencia y Protección de Animales, acorde con las necesidades específicas de cada territorio. En ellas se regula el coste de la recogida y traslado a la perrera y las tarifas por día de estancia, colocación de chip, desparasitación o sacrificio.

Con esta nueva regulación se pone fin a cualquier agravio comparativo entre municipios, algo que ya ocurrió hasta 2011 cuando la recogida de animales también era mancomunada y el servicio se pagaba a 'escote'. En algunos municipios «se recogían hasta quince perros y en otros ninguno, pero todos debíamos pagar la misma cantidad económica», detalla Landa.

Aquello generó malestar entre los ayuntamientos y se optó por que cada uno prestara este servicio de forma unitaria. Ahora se ha decidido retomarlo de forma mancomunada, pero corrigiendo los errores del pasado.

Por el momento Sopela es el único municipio de la comarca que no se adherido a esta prestación, ya que cuenta con un contrato particular que aún no ha vencido y que debe cumplir hasta acabar el plazo establecido y pueda adherirse al que ofrece Uribe Kosta.

El convenio cuenta con las reticencias de los representantes de EH Bildu en el consistorio gorliztarra ante las «dudas que nos han llegado de como presta el servicio esta empresa». Por este motivo solicitaron en el último pleno municipal la realización de una «visita a las instalaciones para comprobar que todo es correcto».

La presidenta de la Mancomunidad de Uribe Kosta, por su parte aseguró que «no nos ha llegado ninguna queja y no existe ningún problema en hacer una visita». Es más, «algunos municipio ya han realizado el traslado de los animales que tenían recogidos y no existe constancia de ninguna irregularidad».