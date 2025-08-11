El municipio vasco que cada mes de agosto sale de fiesta en pijama El barrio getxotarra de Algorta celebra cada mes de agosto el tradicional Día del Pijama, que pone fin a las fiestas del Puerto Viejo

Es una de las grandes fiestas del verano en Bizkaia. También una de las más divertidas y de las más cómodas, pues no hace falta ni siquiera estrujarse el cerebro para elegir 'outfit'. El 'look' es obligado: basta con ponerse el camisón o el pantalón de rayas con el que duermes cada noche para disfrutar de la jarana. Algorta celebra este martes su tradicional Día del Pijama -conocido también como 'pijamas' o Pijama Eguna-, una cita que reúne a numerosos lugareños y foráneos por el centro del barrio getxotarra y por el Puerto Viejo, todos vestidos como marca la tradición: con pijama.

El Día del Pijama siempre pone broche a los festejos del Puerto Viejo. Se trata de un festejo muy curioso que siempre se enmarca en el programa festivo de la parte vieja de Algorta. Sin embargo, aparece nombrado como el Concurso de Marmitako, un certamen en el que decenas de cuadrillas cocinan esta tradicional receta de la gastronomía vasca.

Pero lo que más llama la atención de este día es el atuendo del personal. Al parecer, el hecho de salir con esta prenda tiene su origen en una tradición propia de las cuadrillas de Algorta. De cuadros, a rayas, lencero, el camisón de la abuela de flores... Lugareños y visitantes salen de casa ataviados como si se fuesen directos a la cama. Algunos, además, añaden al 'look' pelucas, gafas... Todo vale para echarse unas risas en un día que es muy especial para este barrio de Getxo y que muchos alargan hasta bien entrada la madrugada.