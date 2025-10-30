Multan con 1.000 euros a un chiringuito de la playa de Ereaga que debe 200.000 El Ayuntamiento de Getxo pone en marcha el «primer expediente sancionador» al estar «a punto de prescribir la deuda» de una concesión pública

El Ayuntamiento de Getxo sancionará con 1.000 euros a la empresa que gestiona el chiringito de la playa de Ereaga. El local denominado 'La Terraza' es uno de los establecimientos hosteleros que presta servicio en el arenal getxotarra. El pleno del Consistorio aprobó ayer por unanimidad incoar la multa y poner en marcha el expediente sancionador después de que la concesionaria deba «216.509 euros» a la institución local. La empresa debía pagar un canon mensual de 19.965 euros por la adjudicación, a lo que se ha sumado un recargo mensual por las deudas de casi 4.000 euros.

Según se recoge en la propuesta de sanción a la que ha tenido acceso ELCORREO, los técnicos han decidido imponer una cuantía «intermedia porque es la primera infracción» que se gira. Los incumplimientos graves acarrean una penalización de entre 750 y 1.500 euros. De hecho, de no haberse aprobado el inicio del expediente podía haber «prescrito». En el documento remitido a pleno se reconoce que «la adjudicataria arrastra continuas deudas que superan con creces lo que ahora se les reclama» y que el Ayuntamiento ha realizado «diversas gestiones a fin de evitar esta situación sin que por la adjudicataria se haya llevado a cabo actuación efectiva alguna para poner término al continuo goteo de impagos».

Según explicó el portavoz del Ejecutivo local, en manos de PNV y PSE, Iñigo Urkitza, ante las críticas de los partidos de la oposición «la sanción es una decisión técnica, no política, que busca el equilibrio». El edil jeltzale aseguró que «ofrecemos dialogo, flexibilidad y buscar una salida lo más rápido posible» a la situación.

Desde el grupo municipal socialista, la portavoz Carmen Díaz, mencionó que el «canon fijado es elevado» para a continuación apuntar que «nos preocupa qué va a pasar con los trabajadores». Por ello, aunque se mostró partidaria de «cumplir la legalidad e iniciar el expediente sancionador», sugirió que «hay que explorar todas las posibilidades con la concesionaria».

Rescisión del contrato

Pero los partidos de la oposición pidieron ir más allá. EH Bildu y Elkarrekin Podemos exigieron directamente la «rescisión» del contrato. «Es curioso que se multe con 1.000 euros a una empresas que debe 200.000 y en cambio se sancione con 300 euros a una persona que cuida las colonias de gatos», desveló el concejal soberanista, Mikel Bildosola. «El gobierno actúa con tibieza», lamentó el edil. «Nos preocupa que el concesionario no abone el canon desde hace un año, nos sorprende y preocupa que se tarde once meses en poner la primera sanción porque está a punto de prescribir. Y eso que en este Ayuntamiento cada vez nos sorprenden menos cosas», comentó Xabier Benito por la formación morada.

Desde el PP, Gonzalo Zorrilla-Lequerica acusó al gobierno de no actuar de «forma lógica». «Ha habido tiempo suficiente para llevarlo a pleno anteriormente», señaló. Se refería a que el expediente debía haberse iniciado hace meses cuando la empresa ya había dejado tres cuotas sin pagar –ahora debe «nueve»–. «Pedimos que se revise el pliego y las decisiones de este Ayuntamiento sean más ambiciosas», exigió el popular.

La duración del contrato está prevista para un período máximo de diez años. En los pliegos se recoge, además, la posibilidad de prorrogarlo otros cinco más, una opción de obligado cumplimiento para el empresario, en el caso de que el Consistorio lo decidiese y avisara con 2 meses de antelación. En las bases del concurso público se recoge también que el impago de tres mensualidades conllevaba el inicio de un expediente y , por tanto, una sanción de 1.500 euros.