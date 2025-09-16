Las mujeres toman el escenario del festival de rock Zutik! de Erandio
Lady Grumpy, Gildas y Susan Santos brillarán este sábado a partir de las 19.00 horas en el Merkatu Zaharra de Altzaga
Martes, 16 de septiembre 2025, 15:14
El Zutik! Festibala recala en Erandio. Un evento que alcanza su quinta edición, en esta ocasión servirá para visibilizar y reconocer el papel de las mujeres en la escena musical, especialmente en el rock. La cita, que será gratuita, se celebrará este sábado a partir de las 19.00 horas en el Merkatu Zaharra del barrio de Altzaga.
El cartel lo encabeza la guitarrista y cantautora Susan Santos, una artista reconocida del blues-rock europeo, con una trayectoria internacional que la ha llevado a compartir escenario con Billy Gibbons (ZZ Top) y a obtener premios como el Best Musician Performance en los European Blues Awards (2019) o el mejor álbum femenino en los LA Critics' Awards. Junto a ella estarán la DJ Lady Grumpy y la banda Gildas, que presentarán su propuesta con sonido pop y melodías yé-yé.
Además de los conciertos, se desarrollará un taller de batucada liderado también por mujeres, que se desarrollará a las 12.30 en la plaza del Ayuntamiento.
El delegado de Igualdad, Jorge González, ha destacado que «esta oportunidad ofrece referentes reales a nuestras vecinas para reivindicar un espacio público que durante años ha sido casi exclusivo de los hombres».
