El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El grupo Las Gildas mezcla swing y ritmos ye-yé A. G.

Las mujeres toman el escenario del festival de rock Zutik! de Erandio

Lady Grumpy, Gildas y Susan Santos brillarán este sábado a partir de las 19.00 horas en el Merkatu Zaharra de Altzaga

Johana Gil

Johana Gil

Erandio

Martes, 16 de septiembre 2025, 15:14

El Zutik! Festibala recala en Erandio. Un evento que alcanza su quinta edición, en esta ocasión servirá para visibilizar y reconocer el papel de las mujeres en la escena musical, especialmente en el rock. La cita, que será gratuita, se celebrará este sábado a partir de las 19.00 horas en el Merkatu Zaharra del barrio de Altzaga.

El cartel lo encabeza la guitarrista y cantautora Susan Santos, una artista reconocida del blues-rock europeo, con una trayectoria internacional que la ha llevado a compartir escenario con Billy Gibbons (ZZ Top) y a obtener premios como el Best Musician Performance en los European Blues Awards (2019) o el mejor álbum femenino en los LA Critics' Awards. Junto a ella estarán la DJ Lady Grumpy y la banda Gildas, que presentarán su propuesta con sonido pop y melodías yé-yé.

Además de los conciertos, se desarrollará un taller de batucada liderado también por mujeres, que se desarrollará a las 12.30 en la plaza del Ayuntamiento.

El delegado de Igualdad, Jorge González, ha destacado que «esta oportunidad ofrece referentes reales a nuestras vecinas para reivindicar un espacio público que durante años ha sido casi exclusivo de los hombres».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere Marian Izaguirre a los 23 años, la influencer que encontraron en estado crítico en un hotel en México
  2. 2 Una vecina de Barakaldo deja su herencia al Ayuntamiento para el cuidado de perros y gatos
  3. 3 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  4. 4 Muere a los 25 años Martina García, dirigente de Podemos Castilla-La Mancha
  5. 5 La Aemet anuncia máximas de 36 grados en Bizkaia: estas serán las zonas afectadas
  6. 6

    «Han atacado mi casa cuatro veces, pero gente así no nos va a hacer callar»
  7. 7

    Costas cuestiona la construcción de un hotel de 8 plantas en el puerto de Getxo
  8. 8

    Israel llama a 130.000 reservistas para ocupar Gaza City, donde se cuentan ya decenas de muertos y desaparecidos
  9. 9 Robert Redford, la estrella comprometida, muere a los 89 años
  10. 10

    Unos 60.000 esclavos producen un carbón vegetal que se vende en España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Las mujeres toman el escenario del festival de rock Zutik! de Erandio

Las mujeres toman el escenario del festival de rock Zutik! de Erandio