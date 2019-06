Las mujeres ponen la música en los 'Sanjuanes' de Leioa Imagen de archivo de las fiestas de Leioa. / E. C. El área de Igualdad diseña una lista de 160 canciones dirigidas a promover unas fiestas «basadas en el respeto» ALBA CÁRCAMO LEIOA. Lunes, 17 junio 2019, 22:01

Unas fiestas «igualitarias y basadas en el respeto». Eso es lo que busca el Ayuntamiento de Leioa, una localidad en la que, si bien el pasado año solo se denunció una agresión sexual, no está exento de una lacra que atemoriza a las mujeres. Así, de cara a los 'Sanjuanes', el área de Igualdad ha preparado, entre otras iniciativas, una lista de canciones dirigida precisamente a concienciar y despojadas de comentarios machistas.

Los 160 temas, cuidadosamente seleccionados y disponibles en la aplicación Spotify en la 'playlist' BeldurBarik19, están especialmente pensados para bares y txosnas, y tienen un marcado carácter feminista. Incluye clásicos de la lucha de las mujeres como el 'Respect' de Aretha Franklin, hito del movimiento; himnos de la comunidad LGTBI como el 'Todos me miran', de Gloria Trevi; 'I wanna be where the boys are', de The Runaways, primer grupo punk formado solo por mujeres; y otras más actuales como el 'Telephone' de Lady Gaga y Beyoncé.

Esta iniciativa, emprendida hace ya un par de años por ayuntamientos como los de Santurtzi y Getxo, no es la única con la que la Administración local pretende luchar contra el machismo. De forma paralela, el área de Igualdad ha editado un tríptico para concienciar y ayudar a «crear espacios seguros donde todas las personas disfruten en libertad».

Cómo actuar

En ese sentido, el folleto explica qué son las agresiones sexistas y sexuales, desmonta mitos, aclara qué es el consentimiento sexual y qué se puede hacer para prevenir ataques y detalla cómo actuar si se es testigo o víctima de un abuso. Esta guía se enmarca en la campaña 'Jaia gurea gauen ere bai: Leioa por los buenos tratos y por las agresiones, que, precisan desde la Administración local, «tiene por objetivo posicionarse en contra de las agresiones sexuales a las mujeres y sensibilizar a la ciudadanía entorno a este tema, rebajando el nivel de tolerancia tanto de alta como de baja intensidad, incluido el contexto de fiestas».

Además, estas fiestas se estrenará un servicio de acompañamiento. Está dirigido a cualquier persona, pero ayudará en gran medida a que las mujeres que vuelvan solas a los barrios o al metro, alejado del recinto festivo, lo hagan sin miedo. En ese sentido, cada media hora saldrá un grupo de la carpa del Boulevard las noches del viernes, sábado y domingo de 00.00 a 6.00 de la mañana. Esta propuesta se llevará a cabo de forma experimental y, si tiene una buena acogida, se llevará a cabo también otros años.