Leioa reduce a 30 la velocidad en el centro para aumentar la seguridad y disminuir la contaminación
El PP reclama al equipo de gobierno una mayor definición de la medida para conocer si también se va a extender al resto del municipio
T. BASTERRA LEIOA. Martes, 5 marzo 2019, 22:44

Desde hace unas semanas los conductores que transitan por el núcleo urbano de Leioa pueden apreciar a la hora de entrar a la localidad como se han colocado unas señales que advierten de la prohibición de circular a una velocidad superior a 30 kilómetros por hora. Unos indicativos en los que también se advierte de la restricción de transitar por estas calles a los camiones de más de ocho metros de longitud, salvo que cuenten con permiso expreso para ello.

La medida persigue dos objetivos. Por un lado, lograr una mayor seguridad vial y por otra, según destacó la alcaldesa Mari Carmen Urbieta en el último pleno, «reducir la contaminación». De hecho resaltó la regidora que el bajar la velocidad máxima permitida a los vehículos a motor es una de «las mejores» herramientas con las que cuentan los ayuntamientos para impulsar la reducción de emisiones en sus territorios.

Pero la iniciativa ha suscitado dudas en el Partido Popular. Así lo reconoce el portavoz de la formación y candidato a la Alcaldía, Jazael Martínez, quien afea al ayuntamiento que aún no se hayan hecho públicas una serie de cuestiones sobre esta medida. «Preguntamos en comisión y también en el último pleno si la reducción de la velocidad máxima se aplicaba en todos los barrios del municipio o solo en el centro urbano y no se nos supo concretar», recordaba ayer el popular. Martínez también está a la espera de ser informado sobre el importe de las sanciones previstas. «Nos dijeron que por el momento no está previsto que la Policía Local multe, pero no sabemos si puede hacerlo la Ertzaintza en puntos como a la altura del casino, que son casco urbano, pero en los que los coches circulan a una velocidad mayor. La carretera de la ría, que no pertenece al centro urbano y tampoco sabemos si está afectada. O los barrios de Artaza, Lamiako o Pinueta».

Para los populares la medida «tiene cosas positivas» pero consideran que «le falta definición y no se ha informado con claridad a los vecinos». Por ello reclaman al equipo de gobierno que «retiren esta limitación hasta que no informe correctamente a los residentes ya que, actualmente, se crea una inseguridad jurídica al no conocer los límites de la afección de la misma».

Reducir la velocidad máxima a 30 kilómetros hora es una medida que se está implantando en cada vez más localidades de Bizkaia. Basauri fue de las primeras. Durango también la tiene en marcha y el pasado año se sumó Bilbao, que la aplica en el 87% de sus calles, excepto en las que conectan los barrios entre sí o forman parte de las entradas y salidas de la ciudad, en las que el límite se mantiene en 50 km/h. Getxo no descarta aplicar una medida de estas características en parte del municipio.