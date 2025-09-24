Leioa mira al pasado y al futuro para conmemorar su 500 aniversario

Aunque el medio milenio de historia llegará en 2026, Leioa no ha querido esperar para comenzar a celebrarlo. Bajo el lema «500 años de infinitas ... miradas», el Ayuntamiento ha diseñado un amplio programa que arranca este otoño y se extenderá durante más de un año. La localidad se convertirá desde el próximo mes en un gran escenario de cultura, memoria y participación vecinal.

El pistoletazo de salida llegará este 31 de octubre con el acto 'Miradas del Pasado — Cuenta Atrás', que tendrá lugar en el Boulevard. Será una cita abierta a toda la ciudadanía, con teatro, danza, música, proyecciones y testimonios vecinales. La velada culminará con la activación de un contador hacia la efeméride y un espectáculo pirotécnico.

Ese mismo día, diferentes edificios públicos se engalanarán con la imagen creada para la conmemoración. Un logotipo en el que el número 500 aparece rodeado de múltiples ojos de colores. El diseño, elaborado en colaboración con una comisión vecinal, fue presentado el pasado viernes en el Palacio Artaza en un acto que reunió a más de 200 personas.

Las primeras actividades se han organizado hasta diciembre. Así, desde el 13 de octubre y hasta el 9 de noviembre, la estación de metro acogerá una exposición que repasará la historia del municipio. También llegará 'Leioako Begiradak', elaborada con fotografías antiguas cedidas por los propios vecinos, que viajará por distintos barrios. El baserri de la infancia, la imagen de la iglesia donde aitite y amama se casaron, todos los recuerdos tendrán un espacio en este acto. Cabe aclarar que en las próximas semanas se anunciará la manera de recolectar el material –que será devuelto a sus propietarios–. En paralelo, un concurso fotográfico invitará a capturar escenas actuales, con premios y una muestra final en Kultur Leioa.

El aniversario se ha concebido como un proceso de participación. Prueba de ello son las charlas y coloquios, cuya temática será elegida directamente por los vecinos en función de sus intereses. Expertos invitados desarrollarán después las historias seleccionadas. A ello se sumará una ruta por la ría. La música y la tradición también serán protagonistas con 'Dantza Plaza'.

En noviembre, las calles acogerán un juego con dos actores que guiarán a los participantes en un trivial sobre curiosidades, personajes y episodios locales. El cierre de este primer bloque tendrá lugar en diciembre, cuando será el maratón solidario. En este caso, la ciudadanía también tendrá la última palabra. Además de inscribirse a la prueba, los asistentes serán los encargados de decidir qué asociación recibirá la recaudación.

El calendario no se detendrá ahí. Como han adelantado desde el Consistorio, cada tres meses se irán dando a conocer nuevos actos. El objetivo es «que cada leioaztarra encuentre en este periodo una manera de participar», destaca el alcalde Iban Rodríguez Etxebarria.