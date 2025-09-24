El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Unas 200 personas se reunieron en el Palacio Artaza para conocer el logo del 500 aniversario. Ayto. de Leioa

Leioa mira al pasado y al futuro para conmemorar su 500 aniversario

El municipio cumple en octubre 499 años, pero ya celebra su medio milenio con un programa que incluye exposiciones, charlas, folklore y rutas

Johana Gil

Johana Gil

Leioa

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 16:37

Aunque el medio milenio de historia llegará en 2026, Leioa no ha querido esperar para comenzar a celebrarlo. Bajo el lema «500 años de infinitas ... miradas», el Ayuntamiento ha diseñado un amplio programa que arranca este otoño y se extenderá durante más de un año. La localidad se convertirá desde el próximo mes en un gran escenario de cultura, memoria y participación vecinal.

