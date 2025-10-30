El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Sigue la asamblea del Athletic
La rotonda de Laubide, junto a la que se prevé acometer el proyecto. J. G.

Leioa levantará 452 viviendas, la mayoría protegidas, y un parque

El Consistorio aprueba el proyecto que convertirá Laubide en una zona residencial con 80.000 metros cuadrados para esparcimiento

Johana Gil

Johana Gil

Leioa

Jueves, 30 de octubre 2025, 19:06

Comenta

La zona de Laubide, en Leioa, hasta ahora caracterizada por sus caseríos y huertas, se prepara para una transformación profunda. En los próximos años, este ... espacio situado en el corazón de la localidad se convertirá en un nuevo entorno residencial con más de 400 viviendas y un gran parque público.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el conductor de una furgoneta tras ser arrollado por un tren en Zalla
  2. 2 Un ertzaina da positivo en drogas tras chocar su coche patrulla contra un vehículo a la fuga en Bilbao
  3. 3

    ¿Cómo es la gripe que «viene fuerte»? Estos son los síntomas que ya han detectado los virólogos
  4. 4

    Sufrir un ictus a los 35 años: «¡Esto no se me pasa, no se me pasa!»
  5. 5

    Desalojan a los vecinos de tres portales de Santurtzi tras derribar un muro de carga en una obra «sin licencia»
  6. 6

    El argelino detenido por abandonar a su hijo en San Sebastián estudiaba en Alicante
  7. 7

    Orishas no quieren ni vascos, ni latinos, ni cubanos en el BIME
  8. 8

    «A mí se me rompió el amor de tanto usarlo y ahora Rosalía dice que cuanto más folla más ama»
  9. 9

    Las obras en Zorrozaurre provocan una plaga de ratas en Deusto y San Ignacio
  10. 10 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Leioa levantará 452 viviendas, la mayoría protegidas, y un parque

Leioa levantará 452 viviendas, la mayoría protegidas, y un parque