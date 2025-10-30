Leioa levantará 452 viviendas, la mayoría protegidas, y un parque

La zona de Laubide, en Leioa, hasta ahora caracterizada por sus caseríos y huertas, se prepara para una transformación profunda. En los próximos años, este ... espacio situado en el corazón de la localidad se convertirá en un nuevo entorno residencial con más de 400 viviendas y un gran parque público.

El Ayuntamiento aprobó en el pleno municipal de forma definitiva el plan que reordenará las más de once hectáreas de superficie de este ámbito de actuación. La propuesta, impulsada por el equipo de Gobierno (PNV y PSE), contó con el apoyo de ambos grupos, la abstención del PP y los votos en contra de EH Bildu y Elkarrekin Podemos. Con esta decisión, el Consistorio culmina un proceso urbanístico que se ha prolongado durante al menos siete años.

El proyecto prevé la construcción de 452 viviendas, de las cuales 136 serán libres y 316 protegidas. Se distribuirán alrededor del arroyo Landabarri, que mantendrá su condición de eje vertebrador al dividir en dos el terreno. En total, el 70% de la parcela se destinará a espacios libres y zonas verdes, unos 80.000 metros cuadrados, que «servirá como pulmón verde y área de esparcimiento» para los vecinos.

Según la propuesta, las nueve casas y las pequeñas explotaciones agrícolas existentes serán demolidas para dar paso a nuevos bloques residenciales. En las plantas bajas de algunos edificios se reservarán locales para usos comerciales, con el fin de dinamizar la zona. Se incluye también la creación de nuevos viales, bidegorris –que darán continuidad a la actual red de carril bici– y paseos peatonales, así como la regularización de la calle Laubide y la conexión con el barrio de Artazagana.

Desde el punto de vista ambiental, el Gobierno vasco ya había emitido el pasado marzo un informe favorable, en el que se concluía que el plan no tendría efectos significativos sobre el medio ambiente, siempre que se cumplan determinadas medidas de protección y gestión sostenible. Entre ellas, la preservación del arbolado autóctono, la restauración del cauce del Landabarri y el uso de especies vegetales propias para evitar la propagación de flora invasora.

El alcalde Iban Rodríguez destacó que la aprobación definitiva de este plan «da continuidad a la apuesta de Leioa por una política de vivienda equilibrada y accesible, que permita a jóvenes y familias desarrollar su proyecto de vida en el municipio». Recordó además que en los últimos veinte años se han construido más de 2.000 pisos en la localidad, la mitad de ellos con algún tipo de protección. A esta cifra el Gobierno local prevé sumar otros 1.000 en los próximos cuatro años en Lamiako, Ubedene.