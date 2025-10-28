Leioa homenajeará a Vicrila y la fundación Fidias en la celebración de su 499 aniversario

Con motivo del 499 aniversario de la fundación de Leioa, el Ayuntamiento rendirá homenaje a dos entidades que, desde ámbitos muy diferentes, «han contribuido de ... forma destacada al desarrollo y bienestar del municipio». La histórica empresa Vicrila, que cumple 135 años, y la asociación Fidias, que conmemora 15 años de andadura. Ambas recibirán este jueves el reconocimiento 'Día de Leioa', en un acto que simboliza el agradecimiento de toda la ciudadanía a quienes han contribuido al desarrollo económico, social y humano de la localidad. El evento tendrá lugar mañana en el Palacio Artatza, en el marco de las celebraciones de la villa por su casi medio milenio.

Vicrila, fundada en 1890 como Vidriería y Cristalería de Lamiaco, fue la primera gran industria en asentarse en el municipio. «Desde su enclave, ha sido motor de empleo, referente en innovación y pieza clave del tejido económico vizcaíno», destacan portavoces del Consistorio. Por su parte, la fundación para la integración y el desarrollo interpersonal de menores a través de las artes (Fidias) ha trabajado con la infancia en situación vulnerable, ofreciendo acompañamiento educativo, espacios de ocio y apoyo familiar. El alcalde Iban Rodriguez Etxebarria, subraya que ambos reconocimientos «reflejan la diversidad de aportaciones que hacen posible una sociedad cohesionada».

Este evento servirá también de antesala para el espectáculo del viernes 'Miradas al pasado. Cuenta Atrás', una cita abierta al público que combinará relatos vecinales, música, danza y fuego en el bulevar leioaztarra a partir de las 20.00 horas. De esta manera, la localidad pondrá en marcha la cuenta atrás hacia sus 500 años en uno de los eventos destacados de la programación festiva.