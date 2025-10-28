El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Palacio Artatza volverá a acoger a decenas de vecinos para reconocer la labor de sus empresas. Ayto. de Leioa

Leioa homenajeará a Vicrila y la fundación Fidias en la celebración de su 499 aniversario

El acto de entrega de los premios se celebrará este jueves en el Palacio Artatza en el encuentro con la sociedad del municipio

Johana Gil

Johana Gil

Leioa

Martes, 28 de octubre 2025, 18:12

Comenta

Con motivo del 499 aniversario de la fundación de Leioa, el Ayuntamiento rendirá homenaje a dos entidades que, desde ámbitos muy diferentes, «han contribuido de ... forma destacada al desarrollo y bienestar del municipio». La histórica empresa Vicrila, que cumple 135 años, y la asociación Fidias, que conmemora 15 años de andadura. Ambas recibirán este jueves el reconocimiento 'Día de Leioa', en un acto que simboliza el agradecimiento de toda la ciudadanía a quienes han contribuido al desarrollo económico, social y humano de la localidad. El evento tendrá lugar mañana en el Palacio Artatza, en el marco de las celebraciones de la villa por su casi medio milenio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dámaso Quintana negocia el rescate de Vicinay, que está en preconcurso
  2. 2 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  3. 3

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  4. 4

    Por qué la gripe ha llegado antes este año, pero solo a Bizkaia
  5. 5

    «Ferrándiz es un peligro. Volverá a atacar», dice el hermano de una de las víctimas del asesino en serie que vive en Euskadi
  6. 6 Cómo se puede conseguir la rebaja de hasta el 20% en la nueva tasa de basuras de Bilbao
  7. 7

    El futbolista de la selección que solo jugaba en el frontón de su pueblo hasta los 14 años: «Me vino bien»
  8. 8 Muere Ochotorena, exportero y técnico de guardametas del Valencia y la selección
  9. 9

    Bilbao pone en marcha el nuevo sistema de recogida de basuras con rebajas de hasta un 20% en la tasa
  10. 10 Muere a los 41 años la camionera influencer Coco Trucker Girl

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Leioa homenajeará a Vicrila y la fundación Fidias en la celebración de su 499 aniversario

Leioa homenajeará a Vicrila y la fundación Fidias en la celebración de su 499 aniversario