Leioa frena las obras en Kandelazubieta Vecinos de Kandelazubieta el jueves a la noche en el Consistorio. / E. C. Los vecinos se manifestaron contra las molestias causadas por los trabajos previos a la peatonalización de Sabino Arana TERRY BASTERRA LEIOA. Sábado, 28 julio 2018, 02:00

Las obras de peatonalización de Sabino Arana no solo abarcan a esta calle. Otras cuatro vías de Leioa van a sufrir variaciones para ampliar sus plazas de aparcamiento -se generará 103 nuevos espacios- y cambios en el sentido del tráfico con el fin de hacer el centro de Leioa más seguro para el peatón. Pero los trabajos han cogido por sorpresa a los vecinos de Kandelazubieta, una de las calles afectadas. Muchos de ellos desconocían que se iban a ver afectados por estos trabajos y se enteraron hace apenas unas jornadas cuando «a las ocho de la mañana empezaron a meter ruido las máquinas». Tampoco gustan los cambios de la circulación aplicados en esta vía, que ha pasado a ser de sentido único.

Así lo asegura Mari Carmen Pérez, una de las mujeres que en la noche del jueves formó parte de la manifestación espontánea que recorrió las calles de Leioa, cortando el tráfico en algunas de las principales calles de la localidad. «Pedimos que paralicen las obras hasta septiembre y que nos pidan nuestra opinión», reclamaba esta vecina.

Dicho y hecho. El edil de Urbanismo, Iban Rodríguez, se reunió ayer con una representación del barrio y acordaron frenar las obras en Kandelazubieta hasta que acabe el verano. «Les pedimos disculpas porque es cierto que no les explicamos cómo les afectaban las obras a estos vecinos y hemos decidido acabar las aceras, pero no iniciar la renovación de la calzada. Nos reuniremos a principios de septiembre para que nos trasladen cómo creen ellos que es la mejor manera de reordenar el tráfico», explicó el edil, quien añadió que «a los gobernantes nos toca tomar las decisiones, pero no queremos ir contra el sentir de un barrio» y recordó que las obras habían sido aprobadas por unanimidad en el pleno.