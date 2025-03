Leioa flexibiliza las condiciones de la OTA para residentes

Los vecinos y comerciantes de las zonas con aparcamiento regulado en Leioa podrán acceder de manera más sencilla a una tarjeta de residente. El Ayuntamiento ( ... en manos del PNV) ha aprobado inicialmente –pendiente del aval definitivo– una serie de cambios en la ordenanza del servicio de la OTA para hacer más accesible el uso de las plazas de aparcamiento públicas. Las modificaciones, que han salido este jueves adelante en el pleno municipal sin votos en contra, pretenden adaptarse a las diferentes realidades de quienes necesitan estacionar en los barrios de Pinueta, Lamiako e Ibaiondo, donde se aplica este sistema.

Una de las principales novedades es la eliminación del requisito de que el titular del vehículo tenga que tener el permiso de conducir en vigor. Hasta el momento, esta era una obligación de la que solo estaban exentas las personas que acreditaban movilidad reducida. Además, los coches en régimen de leasing o renting, así como los de propiedad de personas jurídicas, ya no tendrán que estar empadronados en las zonas reguladas para obtener una tarjeta. Así, en estos casos, tampoco será necesario que la dirección del domicilio registrado de los conductores y del automóvil coincidan y se elimina el requisito de que el solicitante no sea titular de otro turismo propio. Esto permitirá que, aunque el propietario no resida en el área, pueda acceder al aparcamiento regulado, lo que beneficiará especialmente a comerciantes y empresas.

En este sentido, se controlará la distribución de los permisos con un límite en la cantidad de tarjetas que se pueden obtener. Se establece un máximo de tres tarjetas tipo A –para residentes de la zona– y una tarjeta tipo B –para los vecinos de otros barrios– por cada hogar.

Cabe aclarar que para obtener cualquiera de los tres tipos, el solicitante debe estar al corriente de sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento. Según el alcalde de Leioa, Iban Rodríguez Etxebarria, «tras un año y medio desde que se puso en funcionamiento el sistema OTA en los tres barrios, el balance es muy positivo y con estos cambios respondemos a las demandas y mejoras que nos han solicitado los vecinos».