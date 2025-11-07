Leioa estrena su segunda ludoteca gratuita pensada para niños de 4 a 11 años

Los niños de Leioa cuentan con un nuevo espacio para el ocio y aprendizaje en la ludoteca de la plaza Errekalde. El espacio, pensado para ... menores de entre 4 y 11 años, abrirá sus puertas el 1 de diciembre con una oferta gratuita de actividades educativas y recreativas que buscan promover el juego, la creatividad y la convivencia.

La instalación, que es la segunda de este tipo en la localidad junto a la de Pinueta, cuenta con una superficie de 226 metros cuadrados, distribuidos en varias estancias pensadas para las diferentes edades y necesidades. Dispone de zonas de juego, talleres, sala de reuniones, recepción y aseos —uno de ellos adaptado—. El Ayuntamiento ha destinado cerca de 354.000 euros a la rehabilitación y readecuación del edificio, con el objetivo de ofrecer un entorno seguro y acogedor para los más pequeños.

Este proyecto fue propuesto por el consejo de la infancia local, en el marco de los presupuestos abiertos. Los propios niños reclamaron la apertura de este servicio. La ludoteca atenderá a 360 menores durante el curso escolar, repartidos en dos turnos. Uno será de diciembre a marzo y, el otro, de abril a junio.

A partir del próximo curso, el calendario se estructurará en dos periodos estables, de septiembre a enero y de febrero a junio. El servicio funcionará de lunes a viernes, de 16.30 a 19.30 h, con grupos diferenciados por edades: de 4 a 7 años y de 8 a 11. El plazo de inscripción para el primer periodo se abrirá este lunes y permanecerá disponible hasta el día 25.