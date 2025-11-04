El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Una de las lonas conmemorativa se ha instalado en el edificio de Kultur Leioa. Ayto. de Leioa

Leioa engalanará los domicilios y comercios con la 'bandera' de su 500 aniversario

Los vecinos podrán recoger una de las piezas para colocarla en sus balcones o establecimientos

Johana Gil

Johana Gil

Leioa

Martes, 4 de noviembre 2025, 16:43

El municipio de Leioa se engalana con motivo de su 500 aniversario. El edificio de Kultur Leioa y el Boulevard muestran dos grandes lonas con el logotipo oficial que conmemora medio siglo de historia de la localidad. La iniciativa del Ayuntamiento, que se mantendrá durante toda la programación de actos prevista durante un año, invita a la ciudadanía a implicarse en ella.

A partir de hoy se repartirán banderas con la imagen de la efeméride entre los vecinos. Podrán colocarse en balcones, terrazas de los domicilios y en establecimientos comerciales. Quienes deseen conseguir una de las piezas podrán recogerla en Kultur Leioa, Sakoneta, el Kulturgune de San Bartolomé, el Servicio de Atención a la Ciudadanía de Gaztelubide y los centros de jubilados de Lamiako y Txorierri.

La programación de noviembre incluye conferencias, exposiciones y actividades culturales, como la exposición del concurso fotográfico desde este viernes al 23 de noviembre y un trivial callejero el 14 de noviembre.

