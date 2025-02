Leioa destina un millón de euros al tejido económico local

Jon Ander Goitia Viernes, 8 de mayo 2020, 22:02 Comenta Compartir

La actual crisis sanitaria está obligando a los Ayuntamientos a improvisar nuevas partidas que mitiguen, en la medida de lo posible, las secuelas económicas que el virus está generando en los municipios. Un motor que en su mayoría se paralizó como consecuencia de las medidas de seguridad implementadas. Y si bien ahora vuelven a retomar la actividad, lo hacen con un horizonte incierto. Ante este nuevo escenario, el Consistorio de Leioa ha aprobado modificar el presupuesto para destinar un millón de euros a impulsar varios sectores denominados clave.

Así, esta nueva partida que se incluirá ahora en las cuentas municipales tendrá al comercio local, hostelería, micropymes y autónomos como destinatarios. Un “impulso” con el que se les busca “ayudar en el retorno a la normalidad”. El montante total estará articulado por tres ejes, donde destacan las subvenciones. Esta partida (850.000 euros) otorgará ayudas directamente a las empresas que se encuentren en el municipio que achaquen el parón.

Esta nueva hucha que obligará a modificar el presupuesto se llenará en su mayoría con los fondos del Área de Promoción Económica. No será la única fuente, ya que también se emplearán partidas inicialmente destinadas a otros proyectos que no se han podido o no se podrán celebrar durante el ejercicio como consecuencia de las medidas de seguridad.

Asimismo, también se han reservado otros 100.000 euros para dos campañas que incentiven la compra en el comercio local a través de bonos descuento. Los últimos 100.000 euros de este nuevo fondo servirán para subvencionar las medidas de seguridad que los negocios deberán instalar en su vuelta a la actividad, así como mamparas o separadores. Además, el sector de la hostelería estará exento de abonar la tasa por la ocupación de suelo público con las terrazas.