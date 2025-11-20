Leioa crea un protocolo de bienvenida para acompañar a los nuevos vecinos El programa ofrece orientación y recursos para facilitar la integración de los foráneos

«Ongi etorri». Los nuevos residentes de Leioa cuentan desde ahora con un servicio de acompañamiento adicional a través del protocolo de bienvenida municipal. Esta iniciativa busca facilitar la adaptación de los nuevos vecinos, ofreciendo información sobre los recursos disponibles. La propuesta está coordinada por el área de Políticas Sociales.

Además se llevarán a cabo encuentros para resolver dudas sobre trámites, regularización, vivienda, educación u opciones de ocio. Las próximas sesiones tendrán lugar en Kultur Leioa —el 28 de enero, 28 de abril y 1 de julio de 2026—. En estas sesiones intervendrán profesionales del Servicio de Atención Ciudadana, del área jurídica especializada en extranjería, mujer y familia, así como representantes de los departamentos de cultura y deporte, en colaboración con entidades sociales del municipio. También se presentará la Guía de Recursos de Acogida, editada en varios idiomas y con información práctica sobre salud, empleo, asesoramiento jurídico, actividades culturales y otros servicios supramunicipales.

La concejala Pilar Grados subraya que esta nueva herramienta «pretende construir un modelo de acompañamiento más humano, inclusivo y cercano, que no deje a nadie atrás y que refuerce la convivencia en diversidad», recordando que cualquier persona puede acudir, esté o no empadronada, ya que muchas llegan por estudios o estancias temporales y también necesitan orientación.

Para dar a conocer el programa se han remitido casi mil cartas a quienes han registrado su empadronamiento durante los últimos meses, aunque el propio Consistorio reconoce que el servicio necesitará un periodo de rodaje para consolidarse. Quienes estén interesados, pueden dirigirse a los Servicios Sociales o llamar al 94 480 13 36.

