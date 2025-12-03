El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Una pasada edición de la feria agrícola y ganadera de Leioa. Ayto. de Leioa

Leioa celebrará su tradicional feria agrícola y ganadera el 14 de diciembre

Las plazas del municipio se llenarán de exposiciones de animales, degustaciones, talleres y música

Johana Gil

Johana Gil

Leioa

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 16:35

Comenta

Leioa volverá a vestirse de tradición el próximo domingo 14 de diciembre con su feria agrícola y ganadera. Una cita que reúne a vecinos, familias y productores locales en un solo espacio. La jornada, que comenzará a las 10.00 horas, contará con exposiciones de animales como vacas, bueyes, caballos, cabras y ovejas, y venta de productos de cercanía. Este año, los asistentes también podrán votar en el concurso 'La vaca más bonita' y participar en el sorteo de una cesta de alimentos.

La celebración combinará talleres y actividades para todos los públicos. Habrá catas guiadas de queso Bizkaiko Txakolina e Idiazabal en Kultur Leioa enn dos turnos (12.:00 y 13.30), además de talleres de sidra y talo, y degustación de hongos y setas de temporada en la plaza Aketxe. En este espacio, el ritmo estará a cargo de los grupos Txistu Doinuak de Leioa y Udondoko Txikiteroak.

La música y las danzas vascas tampoco faltarán. Los grupos Gure Ohiturak y Txikiak Txiki Dantza Taldea animarán la plaza Errekalde. En este mismo lugar, a mediodía, se llevará a cabo la exhibición de Herri Kirolak. Mientras que el Boulevard será escenario de la Azoka Bertso Saioa con bertsolaris locales. A partir de las 13:00 horas, la música continuará con Aiko, en Estartetxe e Ikea-Barri. El cierre tendrá lugar a las 14.30 horas con la entrega de premios del concurso de ambientación de puestos.

