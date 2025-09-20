El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El acto de arranque de la celebración del aniversario ha reunido a unas 200 personas. Ayto. de Leioa

Leioa arranca la cuenta atrás de su 500 aniversario

Con 499 años cumplidos, vecinos y autoridades participan en el acto inaugural que dará paso a un año de actividades del quincentenario.

Johana Gil

Johana Gil

Leioa

Sábado, 20 de septiembre 2025, 09:51

Este viernes, el Palacio Artaza ha acogido el primer acto conmemorativo del 500 aniversario de Leioa, que se cumple el 26 de octubre de 2026. ... En el evento se ha presentado la imagen oficial del quincentenario y su lema: '500 años de infinitas miradas', en un acto que ha reunido a vecinos y representantes de asociaciones culturales, deportivas, sociales y educativas del municipio.

