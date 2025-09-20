Leioa arranca la cuenta atrás de su 500 aniversario

Este viernes, el Palacio Artaza ha acogido el primer acto conmemorativo del 500 aniversario de Leioa, que se cumple el 26 de octubre de 2026. ... En el evento se ha presentado la imagen oficial del quincentenario y su lema: '500 años de infinitas miradas', en un acto que ha reunido a vecinos y representantes de asociaciones culturales, deportivas, sociales y educativas del municipio.

Unas 200 personas han participado en una velada que combina historia, leyendas, música, danza y teatro, destacando la diversidad y riqueza humana de la localidad. El alcalde Iban Rodríguez destaca la importancia de la comunidad en esta celebración. «Estos 500 años no es solo una cuestión de memoria, es una oportunidad para mirar con orgullo quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde queremos seguir caminando. Leioa no es una sola mirada, sino miles de miradas. Todas suman. Todas cuentan».

En esta ocasión, la efeméride está representada por una imagen creada entre vecinos y miembros de asociaciones. La presentación se estructura en torno a seis conceptos fundamentales: raíces, la memoria y el legado transmitido de generación en generación, simbolizadas por Lamiako Maskarada; comunidad, el tejido humano que sostiene al municipio, encarnado por la comerciante Loli Consuegra, con más de 50 años en Leioa; diversidad, la pluralidad de voces y culturas, ilustrada por Luis Pizarro 'Lutxo', chileno afincado en Leioa, junto a personas migrantes mediante un poema; innovación social, la creatividad colectiva expresada por la asociación Gaude a través de ritmos generados únicamente con el cuerpo; solidaridad, el apoyo mutuo representado por la asociación Sortarazi; y sostenibilidad, el compromiso con el futuro encarnado por los Castores de Leioa.

Este primer encuentro marca el inicio de un programa conmemorativo que se desarrollará durante más de un año. La programación completa se dará a conocer en las próximas semanas y está concebida como «una fiesta colectiva, en la que todas las generaciones puedan sentirse parte de la historia», subraya el alcalde.