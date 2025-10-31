El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 31 de octubre
El reloj finalizará el próximo 31 de octubre de 2026 para celebrar el aniversario 500 Ayto. de Leioa

Leioa activa la cuenta atrás hacia su 500 aniversario

El Boulevard de Bidebarri ha acogido un acto con teatro, música, danza y fuegos artificiales

Johana Gil

Johana Gil

Leioa

Viernes, 31 de octubre 2025, 22:14

Comenta

Decenas de vecinos de Leioa se han reunido este viernes en el Boulevard de Bidebarri para poner en marcha la cuenta atrás del 500 aniversario del municipio. Bajo el título 'Miradas del pasado', representantes de asociaciones y entidades locales han activado un gran reloj, que permanecerá instalado en la zona hasta el 31 de octubre de 2026, fecha en la que la localidad celebrará oficialmente su quinto centenario.

El acto ha incluido teatro, danza, música y hasta un espectáculo de fuegos artificiales de la mano de los correfocs llegados desde Cataluña. La puesta en escena ha contado, además, con las intervenciones de Lamiako Maskarada, San Juan Bautista Abesbatza y artistas locales.

Al evento se han sumado las actividades de Arimen Gaua, que arrancó con talleres infantiles y una chocolatada para las familias. Más tarde, Gure Ohiturak ha llevado la magia a las calles, y tras la cuenta atrás, Taberna Ibiltaria y la elektrotxaranga han puesto la nota festiva, llenando el centro de Leioa de música y ambiente popular.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Me puse muy nerviosa al ver a un desconocido abrazar y coger a mi hija de dos años»
  2. 2

    Bizkaia ajustará las tablas del IRPF un 2% para compensar una inflación que ya supera el 3%
  3. 3

    Los responsables del camping Arenas de Ajo se enfrentan a cuatro años de prisión
  4. 4 El bulo de Vito Quiles para cancelar su acto en Pamplona: «La Policía ha interceptado 16 cuchillos en dos autobuses de Bilbao»
  5. 5 Multan con 1.000 euros a un local hostelero de la playa de Ereaga que debe 200.000
  6. 6

    El incendio de Güeñes se reactiva por el viento tras haber quemado ya 10 hectáreas
  7. 7 ¿Por qué se ha teñido el cielo de fucsia en Bizkaia?
  8. 8

    Muere a los 77 años Luis Zubero, ciclista del mítico equipo KAS que tanto asustaba a Eddy Merckx
  9. 9

    La directiva da el pistoletazo de salida a la ampliación del aforo de San Mamés
  10. 10

    La nueva parada del tranvía entre Santutxu y La Peña se construirá el año que viene

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Leioa activa la cuenta atrás hacia su 500 aniversario

Leioa activa la cuenta atrás hacia su 500 aniversario