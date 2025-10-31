Leioa activa la cuenta atrás hacia su 500 aniversario El Boulevard de Bidebarri ha acogido un acto con teatro, música, danza y fuegos artificiales

Decenas de vecinos de Leioa se han reunido este viernes en el Boulevard de Bidebarri para poner en marcha la cuenta atrás del 500 aniversario del municipio. Bajo el título 'Miradas del pasado', representantes de asociaciones y entidades locales han activado un gran reloj, que permanecerá instalado en la zona hasta el 31 de octubre de 2026, fecha en la que la localidad celebrará oficialmente su quinto centenario.

El acto ha incluido teatro, danza, música y hasta un espectáculo de fuegos artificiales de la mano de los correfocs llegados desde Cataluña. La puesta en escena ha contado, además, con las intervenciones de Lamiako Maskarada, San Juan Bautista Abesbatza y artistas locales.

Al evento se han sumado las actividades de Arimen Gaua, que arrancó con talleres infantiles y una chocolatada para las familias. Más tarde, Gure Ohiturak ha llevado la magia a las calles, y tras la cuenta atrás, Taberna Ibiltaria y la elektrotxaranga han puesto la nota festiva, llenando el centro de Leioa de música y ambiente popular.

