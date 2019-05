«Esta legislatura tiene que ser la del polideportivo de Pinosolo»

El candidato del PSE, Juan Carlos Martínez, tendrá el honor de ser el más veterano como concejal de todos los que optan a la Alcaldía de Leioa. Desde que entró en el consistorio en 2008, ha permanecido en todas las legislaturas, llegando esta última a compartir tareas de gobierno con el PNV, al frente de la concejalía de Acción Social. Los pilares de su programa electoral: nuevas infraestructuras y más compromiso con los más desfavorecidos y los barrios.

- ¿Cómo valora el acuerdo de Gobierno de esta legislatura?- Al ser dos partidos diferentes en muchas cosas decidimos realizar un esfuerzo para dar estabilidad. Estoy satisfecho de estos cuatro años, de nuestra buena gestión en las áreas que nos ha tocado dirigir. También, hemos sido decisivos para que otros proyectos que no dependen de nosotros como el autobús urbano o el ascensor de lamiako, hayan podido salir adelante. He podido trabajar como he querido.

- ¿Por donde pasan los ejes de su programa?

- Hemos creado nuestro propio mensaje de campaña «Haz que pase de nuevo», con la idea de dar a los vecinos que ya han posibilitado un gobierno socialista en Madrid, lo hagan en Leioa para contrarrestar a la derecha vasca y española.

- ¿Puede ser más concreto a la hora de perfilar sus propuestas?

- En primer lugar, dar continuidad a la labor desarrollada en los últimos cuatro años y seguir impulsando las ayudas sociales para blindarlas. Además, queremos poner el acento, en programas específicos d dirigidos a personas de un perfil concreto como el plan para detectar a la soledad entre las personas mayores esta pendiente la adjudicación en la próxima legislatura a partir de los 80 años de edad. También, un plan contra la emergencia energética y desarrollar el plan de inmigración para permitir que puedan tener las mismas oportunidades.

- ¿Algo más en el aspecto social?

- Intentaremos convencer al Gobierno vasco de que se implique en la construcción de viviendas alquiler social para jóvenes y población con mayores dificultades en Lamiako. Asimismo, queremos habilitar un albergue invernal para personas sin techo.

- ¿Por donde pasan sus iniciativas en materia de infraestructuras?

- Es muy importantes poner en marcha el Polideportivo Pinosolo. En 2008 fue el primer expediente que conocí y estamos en 2019 y por errores del pasado no se ha ejecutado. Esta legislatura tiene que ser la del polideportivo, la gente no nos lo va a perdonar si no lo hacemos. Además, proponemos una carretera alternativa a La Avanzada. Abogamos por un proyecto denominado el vial norte, una circunvalación que atravesaría el municipio, con inicio en Santimamiñe, pasaría por la Universidad y llegaría hasta la rotonda de Artaza. Es posible.

- ¿Respecto al transporte público?

- Apostamos por el soterramiento del metro a su paso por Lamiako, es una brecha para este barrio y muchos vecinos consideran que se debe acabar para generar un espacio de esparcimiento. También, una línea de autobús público a Artea