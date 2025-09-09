Lamiako recupera la memoria histórica y natural de la ría con paneles informativos La iniciativa muestra el pasado industrial, y la riqueza ambiental y deportiva del barrio en Leioa

Johana Gil Leioa Martes, 9 de septiembre 2025, 14:57

La ruta de Lamiako estrena cuatro paneles informativos que permiten a vecinos y visitantes adentrarse en la historia y el patrimonio del municipio a través de la ría. La ribera, que ya combinaba naturaleza e identidad local, se enriquece ahora con contenidos que buscan recuperar la memoria de esta zona.

El barrio con un marcado pasado industrial ha sido testigo de la transformación social de la localidad. Por ello, el nuevo recorrido cultural, educativo y turístico aborda temáticas diferentes como las fábricas que dirigieron la vida económica y social del entorno; las marismas y la vega, con especial atención a los criterios medioambientales y a la riqueza natural de la zona; la Guerra Civil y el aeródromo, un espacio estratégico durante el conflicto; y de la vega de Lamiako al campo de fútbol del Athletic, recordando la relación histórica entre este territorio y el deporte.

«Estos elementos son ventanas al pasado que nos ayudan a entender mejor nuestro presente y a valorar aún más nuestro pueblo», subrayan fuentes municipales. El proyecto se enmarca en la estrategia del Ayuntamiento de reforzar los vínculos de la ciudadanía con su territorio y ofrecer nuevas oportunidades de conocimiento y disfrute.

Temas

Industria

Leioa